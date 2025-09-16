search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:12
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 09:58

Η μεσογειακή διατροφή κάνει καλό (και) στην ουλίτιδα

16.09.2025 09:58
mediterraneandiet

Όσοι ακολουθούν μεσογειακή διατροφή φαίνεται ότι έχουν καλύτερη υγεία των ούλων και χαμηλότερα ποσοστά ουλίτιδας και φλεγμονής, όπως προκύπτει από έρευνα του King’s College London, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Periodontology».

Στην έρευνα αξιολογήθηκαν 200 νοσοκομειακοί ασθενείς στη Βρετανία, για τους οποίους έγιναν οδοντιατρικές εξετάσεις και λήφθηκαν δείγματα αίματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα, ασθενείς των οποίων η διατροφή ήταν πλούσια σε φυτικά τρόφιμα, όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο, εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα διαφόρων φλεγμονωδών δεικτών.

Αντίθετα, τα άτομα που δεν ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή έτειναν να έχουν πιο σοβαρή ουλίτιδα, ειδικά αν κατανάλωναν συχνά κόκκινο κρέας. Σε αυτούς οι ερευνητές παρατήρησαν επιπλέον υψηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών.

Η μεσογειακή διατροφή έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, των νευροεκφυλιστικών διαταραχών και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Διαβάστε επίσης:

Προδιαβήτης και Παχυσαρκία: Όλα τα νεότερα ανησυχητικά δεδομένα – Πώς συνδέονται, πόσο επικίνδυνο είναι και τι μπορούμε να κάνουμε

Χωρίς Επισκέπτες Υγείας δεν υπάρχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Σήψη ένα σοβαρό ελληνικό πρόβλημα υγείας: 120.000 περιστατικά κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Έως 60% η θνητότητα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea dimokratia998- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Νέα Δημοκρατία και το… σίριαλ του συνεδρίου

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ετοιμος να ανακοινώσει ο Λοβέρδος: Προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

james-cameron_1609_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

James Cameron: Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι γράφει το σενάριο μιας νέας ταινίας «Terminator», αλλά δυσκολεύεται

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα –  «Υποκινητής ο Νετανιάχου»

kerameos_2104_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Πάνω από 6.000 πολίτες στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:11
nea dimokratia998- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Νέα Δημοκρατία και το… σίριαλ του συνεδρίου

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ετοιμος να ανακοινώσει ο Λοβέρδος: Προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

james-cameron_1609_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

James Cameron: Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι γράφει το σενάριο μιας νέας ταινίας «Terminator», αλλά δυσκολεύεται

1 / 3