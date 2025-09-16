Η μεσογειακή διατροφή κάνει καλό (και) στην ουλίτιδα

Όσοι ακολουθούν μεσογειακή διατροφή φαίνεται ότι έχουν καλύτερη υγεία των ούλων και χαμηλότερα ποσοστά ουλίτιδας και φλεγμονής, όπως προκύπτει από έρευνα του King’s College London, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Periodontology».

Στην έρευνα αξιολογήθηκαν 200 νοσοκομειακοί ασθενείς στη Βρετανία, για τους οποίους έγιναν οδοντιατρικές εξετάσεις και λήφθηκαν δείγματα αίματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα, ασθενείς των οποίων η διατροφή ήταν πλούσια σε φυτικά τρόφιμα, όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο, εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα διαφόρων φλεγμονωδών δεικτών.

Αντίθετα, τα άτομα που δεν ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή έτειναν να έχουν πιο σοβαρή ουλίτιδα, ειδικά αν κατανάλωναν συχνά κόκκινο κρέας. Σε αυτούς οι ερευνητές παρατήρησαν επιπλέον υψηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών.

Η μεσογειακή διατροφή έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, των νευροεκφυλιστικών διαταραχών και ορισμένων μορφών καρκίνου.

