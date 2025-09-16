Η επένδυση στους Επισκέπτες Υγείας είναι επένδυση στη ζωή, στην ισότητα και στη δημόσια υγεία για όλους. Χωρίς επισκέπτες υγείας δεν υπάρχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Τα παραπάνω τόνισαν οι ομιλητές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Επισκέπτη Υγείας (17 Σεπτεμβρίου).

«Οι Επισκέπτες Υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσυμπτωματικών ελέγχων, της σχολικής υγείας και της φροντίδας ευάλωτων ομάδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας» ανέφερε η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη τονίζοντας ότι «είναι αναγκαίος κρίκος στην αλυσίδα ενός ισχυρού και ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας. Η συμβολή τους στην πρόληψη και στη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας είναι ανεκτίμητη».

Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, Φωτεινή Κουλούρη, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στη Δημόσια Υγεία. «Η Δημόσια Υγεία είναι υπόθεση όλων μας, αλλά εσείς είστε οι αθόρυβοι πρωταγωνιστές της. Με όραμα, επαγγελματισμό και συνέπεια, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα ισχυρό, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας για όλους», ανέφερε.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ, Δρ. Μαρία Σακουφάκη, είπε μεταξύ άλλων: « Ο Επισκέπτης Υγείας παραμένει αθέατος αλλά καθοριστικός πρωταγωνιστής της πρόληψης. Ο θεσμός μετρά ήδη 88 χρόνια συνεχούς παρουσίας, από τον αντιφυματικό και αντικαρκινικό αγώνα μέχρι την καθοριστική συμβολή του στην πανδημία COVID-19».

Η πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι ο Επισκέπτης Υγείας βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στον πολίτη. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα προαγωγής της υγείας, δρα μέσα στην κοινότητα και μειώνει έγκαιρα τους κινδύνους για την υγεία. «Χωρίς τη δική μας συμβολή, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά», ανέφερε.

Επίσης τόνισε ότι ήρθε η στιγμή η Πολιτεία να αναγνωρίσει θεσμικά και ουσιαστικά τον ρόλο τους, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που δημιουργούν οι σύγχρονες κοινωνικές και υγειονομικές συνθήκες.

«Οι Επισκέπτριες/Επισκέπτες Υγείας εξασφαλίζουν συνεχή και συντονισμένη πρόληψη για κάθε πολίτη. Με κατ’ οίκον επισκέψεις, παρεμβάσεις αγωγής υγείας σε σχολεία και κοινότητες και στενή διασύνδεση με τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, εντοπίζουμε έγκαιρα ανάγκες, οργανώνουμε την παραπομπή όπου χρειάζεται και παρακολουθούμε την ολοκλήρωση κάθε παρέμβασης, μειώνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση – πάντα με σεβασμό στο απόρρητο και στη συναίνεση», δήλωσε η γενική γραμματέας του Συλλόγου, Δέσποινα Τοπάλη.

«Σε μια περίοδο που η επιστήμη και οι πολιτικές υγείας αναζητούν τη διεπιστημονική συνεργασία και τη διασύνδεση της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο ρόλος των επισκεπτριών/επισκεπτών υγείας στη χώρα μας γίνεται ολοένα πιο φανερός και απαραίτητος» δήλωσε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και ΠΦΥ, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιου Κρήτης, διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΠΑΓΝΗ, Χρήστος Λιονής.

Ο Ευστάθιος Σκληρός, Δρ Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, διευθυντής ΚΥ Νεμέας, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας & Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ, γεν. γραμ. Ελληνικού Κολεγίου Γενικής Ιατρικής, περιέγραψε τον ουσιαστικό ρόλο του Επισκέπτη Υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

«Η παρουσία του Επισκέπτη Υγείας στην κοινότητα, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων πρόληψης και με τη στενή συνεργασία με τον Γενικό/Οικογενειακό Ιατρό, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των ανισοτήτων και στη δημιουργία ανθεκτικότερων συστημάτων υγείας. Γι’ αυτό αποτελεί θεμέλιο ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης», όπως τόνισε.

Ο γενικός γραμματέας της Εταιρείας Γενικής Ιατρικής Ελλάδος «Ιπποκράτης», Αθανάσιος Συμεωνίδης, αναφέρθηκε στις προκλήσεις επικοινωνίας και οργάνωσης, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων φροντίδας μπορούν να αλλάξουν ριζικά την καθημερινή πρακτική προς όφελος των ασθενών.

Διαβάστε επίσης

ΕΟΦ: «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες – Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες»

Η Λάρισα γίνεται κόμβος καινοτομίας στην υγεία: Ανοίγει τις πύλες του το InnoHealth Forum 2025 στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά για την τιμωρία του Νευροχειρουργού από το Θριάσιο