Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά για την τιμωρία του Νευροχειρουργού από το Θριάσιο

Κύμα σφοδρών αντιδράσεων έχει προκαλέσει στους νοσοκομειακούς γιατρούς της Αθήνας και του Πειραιά, η «παράλογη και αντιεπιστημονική», όπως τη χαρακτηρίζουν απόφαση του διοικητή της 2ης Υ.Πε. Χρίστου Ροϊλού, να μετακινήσει επιμελητή Νευροχειρουργικής από το Θριάσιο προς το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Σημειώνεται ότι ο νευροχειρουργός τον περασμένο Αύγουστου, συνέστησε αναρρωτική άδεια και προγραμματισμό για χειρουργική επέμβαση σε ασθενή, γενικό ιατρό του ΚΥ Αίγινας, ο οποίος πάσχει από οσφυϊκή στένωση.

Η 2η ΥΠΕ υπόδειξε στον νευροχειρουργό να ανακαλέσει την αναρρωτική άδεια στον συνάδελφό του, σύμφωνα πάντα με την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αττικής -Πειραιάς (ΕΙΝΑΠ), και επειδή αρνήθηκε, του στάλθηκε απόφαση του διοικητή της 2ης ΥΠε κ. Ροϊλού ότι μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας για να εκτελέσει καθήκοντα γενικού ιατρού.

Όπως αναφέρει η ΕΙΝΑΠ πρόκειται για μία «εκδικητική συμπεριφορά του διοικητή της 2ης Υ.Πε. «που προσπαθεί να δείξει την πυγμή του στους υγειονομικούς για να καλύψει ανεπάρκειες του ίδιου και της πολιτικής που υπηρετεί».

Μάλιστα όπως εξηγεί πρόκειται για τη δεύτερη κλήση σε απολογία του συναδέλφου νευροχειρουργού από τον διοικητή της 2ης Υ.Πε. «και ενώ ο συνάδελφος έδωσε γραπτές εξηγήσεις για το ότι δεν μπορούσε να μετακινηθεί στην Αίγινα».

Επίσης όπως αναφέρει η ένωση ενώ έχουν γίνει πολλαπλές συναντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, κατά τις οποίες έχει ζητήσει από τον διοικητή της 2ης Υ.Πε. να συναντήσει τον Νευροχειρουργό, όμως εκείνος αρνείται: « δε βρίσκει χρόνο να συναντήσει την ΕΙΝΑΠ αλλά βρίσκει χρόνο να τιμωρεί και να μετακινεί συναδέλφους.».

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΕΙΝΑΠ κηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας την Τετάρτη από τις 07.00 έως και τις 11.00 π.μ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της 2ης ΥΠΕ στην οδό Θηβών 196, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, όπου θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Διοικητή.

