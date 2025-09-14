search
ΥΓΕΙΑ

14.09.2025 16:14

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια: Επαναστατική θεραπεία για τη λιπώδη νόσο του ήπατος

14.09.2025 16:14
Μια πρωτοποριακή θεραπεία παρουσιάστηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο και φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την αντιμετώπιση της σοβαρής λιπώδους νόσου του ήπατος, γνωστής ως MASH.

Η ασθένεια αυτή σχετίζεται στενά με την παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2 και μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση, καρκίνο ή ακόμα και ολική ανεπάρκεια του ήπατος.

Το νέο φάρμακο, με την ονομασία ION224, δρα απευθείας στον μηχανισμό παραγωγής λίπους. Αναστέλλει ένα ένζυμο που λέγεται DGAT2, μειώνοντας έτσι τη συσσώρευση λιπιδίων και τη φλεγμονή, τα δύο βασικά στοιχεία που προκαλούν βλάβες στο ήπαρ.

Η κλινική δοκιμή δεύτερης φάσης, στην οποία συμμετείχαν 160 ασθενείς, έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στην υψηλότερη δόση, το 60% των συμμετεχόντων εμφάνισε σημαντική βελτίωση στην υγεία του ήπατος σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, χωρίς σοβαρές παρενέργειες.

Η έρευνα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη φάση δοκιμών. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το φάρμακο μπορεί να βελτιώσει την υγεία του ήπατος σε πολλούς ασθενείς χωρίς να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Οι επιστήμονες συνεχίζουν τώρα τις μελέτες σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ώστε να επιβεβαιώσουν αυτά τα ευρήματα και να αξιολογήσουν την ασφάλεια της θεραπείας σε βάθος χρόνου.

Βρείτε εδώ την έρευνα

