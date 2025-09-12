Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικών με καρκίνο

Μια σπουδαία Ευρωπαϊκή διάκριση απέκτησε το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και πλέον αποτελεί το πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου (Comprehensive Cancer Care Network – CCCN).

Συγκεκριμένα η Θεραπευτική Κλινική στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», υπό τον διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής καθηγητή Θάνο Δημόπουλο και συντονιστή τον επίκουρο καθηγητή Μιχάλη Λιόντο, έκανε πραγματικότητα το όραμα ενός Δικτύου Ολοκληρωμένης Φροντίδας των ασθενών με Γυναικολογικές Νεοπλασίες. Με μεθοδική και επίπονη εργασία τις τελευταίες δεκαετίες πέτυχε πολλές καινοτομίες στο ζήτημα διαχείρισης του καρκίνου στην χώρα μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με ισχυρή παρουσία σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα.

Η Θεραπευτική Κλινική αποσκοπεί στη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών και στόχοι της είναι η βασική, κλινική και μεταφραστική έρευνα, συμβάλλοντας στην πρόοδο της ιατρικής γνώσης και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών.

Το πρόγραμμα EUnetCCC

Το πρόγραμμα EUnetCCC αποτελεί κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να διασφαλίσει τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα στην παροχή αντικαρκινικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των Δικτύων Ολοκληρωμένης Φροντίδας διαφόρων νεοπλασιών (Comprehensive Cancer Care Networks).

Πιο συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα αναπτύσσεται το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Φροντίδας των ασθενών με Γυναικολογικές Νεοπλασίες που στοχεύει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων, από την πρόληψη, την αρχική διάγνωση και την πλήρη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα αναπτυχθούν «μονοπάτια» ασθενών για κάθε γυναικολογική κακοήθεια ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική και απρόσκοπτη περίθαλψη τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η επίτευξη αυτού του ορόσημου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ουσιαστική στήριξη της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (1η ΥΠΕ) και της Διοίκησης του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα». Με τη συμβολή τους, δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του έργου, να ξεπεραστούν οργανωτικές και διοικητικές προκλήσεις και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η πιστοποίηση του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Φροντίδας για ασθενείς με γυναικολογικές κακοήθειες δίνει ευκαιρίες για:

Διεθνή αναγνώριση της επιστημονικής επάρκειας και ποιότητας του προσωπικού του νοσοκομείου.

Ευκαιρία για τους Έλληνες ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες και πρότυπα φροντίδας εφάμιλλα με τα κορυφαία ευρωπαϊκά κέντρα.

Στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη της ογκολογίας.

Το EUnetCCC φιλοδοξεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο μιας νέας εποχής στην αντικαρκινική περίθαλψη και η συμμετοχή της Ελλάδας, ως πρωτοπόρου χώρας, αποδεικνύει ότι η ελληνική ιατρική κοινότητα μπορεί να ηγηθεί σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων: Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες με τους γιατρούς

Πάνω από 111.000 μαθητές χωρίς φαγητό με το πρώτο κουδούνι – SOS από 435 Νηπιαγωγεία για 15.500 παιδάκια

Ημικρανία: Ένα εκατομμύριο Έλληνες υποφέρουν από τη 2η αιτία αναπηρίας, με βαθύ κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα