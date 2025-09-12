search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

12.09.2025 08:47

Πάνω από 111.000 μαθητές χωρίς φαγητό με το πρώτο κουδούνι – SOS από 435 Νηπιαγωγεία για 15.500 παιδάκια

Με τις τιμές στα τρόφιμα, όπως τα γαλακτοκομικά, το κρέας, το ψάρι, τα φρούτα, να είναι απαγορευτικές για μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας, πολλές οικογένειες δεν έχουν να δώσουν ούτε ένα σάντουιτς στα παιδιά τους στο σχολείο.

Ενδεικτικό της φτώχεια που βιώνουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας, είναι το πρωτοφανές κύμα αιτημάτων από σχολεία όλης της χώρας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Prolepsis, που έχει καταγραφεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ήδη, μέσα σε λίγες ημέρες, το Ινστιτούτο έχει λάβει 1.305 αιτήσεις που αφορούν περίπου 111.485 μαθητές, αποτυπώνοντας την αγωνία των διευθυντών και των οικογενειών για τη σίτιση των παιδιών.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανάγκη στα Νηπιαγωγεία, καθώς δεν προβλέπεται καμία κρατική πρόνοια για τη σίτιση των νηπίων. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Prolepsis έχει λάβει αιτήσεις από 435 Νηπιαγωγεία στα οποία φοιτούν 15.510 μικροί μαθητές κάτω των έξι ετών.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα Διατροφή εφαρμόζεται από το 2012 σε κοινωνικοοικονομικά ευπαθείς περιοχές της χώρας.

Η φτώχεια

Οι γονείς επιβαρύνονται οικονομικά και εξ’ ολοκλήρου με την καθημερινή προετοιμασία γευμάτων, σε μια περίοδο που χιλιάδες οικογένειες δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και βασικές ανάγκες καθώς η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο – και ενώ το δημογραφικό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας – το ενδεχόμενο οι οικογένειες αυτές να αποφασίσουν να αποκτήσουν και άλλο παιδί μοιάζει ολοένα και πιο απίθανο.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, το Ινστιτούτο Prolepsis απευθύνει έκκληση στήριξης, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον τα παιδιά του Νηπιαγωγείου θα λαμβάνουν καθημερινά ένα θρεπτικό δεκατιανό στο σχολείο.

Πώς μπορούν να συμβάλουν φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμοί:

 Ιδρύματα, εταιρείες, οργανισμοί και πολίτες μέσω χρηματικών δωρεών, υποστηρίζοντας τη σίτιση των μαθητών.

 Εταιρείες τροφίμων, παραγωγοί φρούτων, επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιολάδου μέσω προσφοράς προϊόντων σε είδος.

 Περιφέρειες και Δήμοι μέσω συνεργασίας με το Ινστιτούτο Prolepsis, για τη σίτιση των σχολείων τους, ακολουθώντας το παράδειγμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εφαρμόζει με επιτυχία το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ από το 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τρόπους υποστήριξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο Prolepsis στο 210 6255700.

Tο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ είναι μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές παρεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα. Προσφέρει καθημερινά δωρεάν γεύματα, εκπαιδεύει τα παιδιά και τις οικογένειές τους να τρώνε υγιεινά και ενισχύει την ισότητα στην εκπαίδευση και την υγεία.

Από το 2012 έως σήμερα, έχουν προσφερθεί πάνω από 19 εκατομμύρια υγιεινά γεύματα σε περίπου 204.850 μαθητές και 993 σχολεία όλων των βαθμίδων, τα οποία επιλέγονται για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Τα καθημερινά γεύματα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να καλύπτουν βασικές διατροφικές ανάγκες των παιδιών. Περιλαμβάνουν σάντουιτς ή πίτες με προϊόντα ολικής άλεσης, φρέσκα φρούτα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Διανέμονται δωρεάν σε όλους τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων στο ξεκίνημα της σχολικής ημέρας, γεγονός που βοηθάει στη συγκέντρωσή τους στην τάξη. Επίσης, προσφέρονται στο σύνολο των μαθητών, ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης,  ενισχύοντας το αίσθημα ισότητας και αποφεύγοντας κάθε μορφή στιγματισμού.

Τα ευεργετικά αποτελέσματα του Προγράμματος έχουν αναδειχθεί επανειλημμένα και σε διεθνές επίπεδο: σε επιστημονική δημοσίευση του κορυφαίου περιοδικού The Lancet, παρουσιάστηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας και στη βελτίωση της υγείας των μαθητών που συμμετέχουν.

