Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων: Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες με τους γιατρούς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη συμμετοχή όλων των γιατρών στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) των Νοσοκομείων, καθορίζει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας που υπογράφει ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.
Παράλληλα επισημαίνεται ότι από 1η Οκτωβρίου, όλα τα ραντεβού των ΤΕΙ θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Επίσης από την ίδια ημερομηνία, οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω:
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους, με τους γιατρους που επιθυμούν, είτε τηλεφωνικά με τη δομή είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ πλην των εργαστηριακών ειδικοτήτων θα πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, πραγματοποιώντας υποχρεωτικώς τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα.
Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν σε όλα τα νοσοκομεία για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, προσφέροντας οργανωμένες ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς που χρειάζονται ιατρική εξέταση από ιατρό ειδικότητας, διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών, συνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων, ιατρικές γνωματεύσεις και επανεξέταση έπειτα από νοσηλεία ή επέμβαση, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία.
Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εφημερίας λειτουργούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων με ιατρούς των αντίστοιχων ιατρικών ειδικοτήτων των τομέων υπό την άμεση ευθύνη και καθοδήγηση ειδικευμένου ιατρού.
«Δεν νοείται η λειτουργία εξωτερικού ιατρείου χωρίς την παρουσία ειδικευμένου ιατρού», αναφέρεται στην εγκύκλιο. Οι εν λόγω ειδικευμένοι ιατροί δύναται να πλαισιώνονται από ειδικευόμενο ιατρό που λειτουργεί πάντοτε υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου ειδικευμένου ιατρού κατ’ εντολή του οποίου και ενεργούν. Τα στοιχεία του ιατρού που έχει οριστεί υπεύθυνος για το κάθε εξωτερικό ιατρείο προκύπτουν από το καθημερινό πρόγραμμα του νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση οι ιατροί που συμμετέχουν στη λειτουργία των ΤΕΙ, θα πρέπει:
Συμπληρωματικά στην εγκύκλιο αναφέρονται επίσης τα εξής:
Διαβάστε επίσης
Συναγερμός από το ECDC: «Υπερμύκητας» προσβάλλει τα νοσοκομεία στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα
Κολλαγόνο: Ποιες τροφές ενισχύουν τη φυσική σύνθεσή του
Ιπποκράτειο: Ο γιος του ασθενή περιγράφει πώς «πιάστηκε στα πράσα» με το φακελάκι ο Δημήτρης Λυμπεριάδης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.