search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:22
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

12.09.2025 10:57

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων: Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες με τους γιατρούς

12.09.2025 10:57
nosokomeio_rethymnou_new
Πηγή: rethymnohospital.gr

Τη συμμετοχή όλων των γιατρών στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) των Νοσοκομείων, καθορίζει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας που υπογράφει ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι από 1η Οκτωβρίου, όλα τα ραντεβού των ΤΕΙ θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Επίσης από την ίδια ημερομηνία, οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω:

  • της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566
  • της εφαρμογής MyHealth App
  • της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους, με τους γιατρους που επιθυμούν, είτε τηλεφωνικά με τη δομή είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία.

egyklios_radevouΛήψη

Τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα για τους γιατρούς

Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ πλην των εργαστηριακών ειδικοτήτων θα πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, πραγματοποιώντας υποχρεωτικώς τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα.

Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν σε όλα τα νοσοκομεία για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, προσφέροντας οργανωμένες ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς που χρειάζονται ιατρική εξέταση από ιατρό ειδικότητας, διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών, συνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων, ιατρικές γνωματεύσεις και επανεξέταση έπειτα από νοσηλεία ή επέμβαση, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία.

Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εφημερίας λειτουργούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων με ιατρούς των αντίστοιχων ιατρικών ειδικοτήτων των τομέων υπό την άμεση ευθύνη και καθοδήγηση ειδικευμένου ιατρού.

«Δεν νοείται η λειτουργία εξωτερικού ιατρείου χωρίς την παρουσία ειδικευμένου ιατρού», αναφέρεται στην εγκύκλιο. Οι εν λόγω ειδικευμένοι ιατροί δύναται να πλαισιώνονται από ειδικευόμενο ιατρό που λειτουργεί πάντοτε υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου ειδικευμένου ιατρού κατ’ εντολή του οποίου και ενεργούν. Τα στοιχεία του ιατρού που έχει οριστεί υπεύθυνος για το κάθε εξωτερικό ιατρείο προκύπτουν από το καθημερινό πρόγραμμα του νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση οι ιατροί που συμμετέχουν στη λειτουργία των ΤΕΙ, θα πρέπει:

  • Nα παρέχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου με σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενούς-λήπτη υπηρεσιών υγείας.
  • Nα συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.
  • Nα τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της διοίκησης, της ιατρικής υπηρεσίας και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
  • Nα τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους με το νοσοκομείο.
  • Nα τηρούν τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών.

Συμπληρωματικά στην εγκύκλιο αναφέρονται επίσης τα εξής:

  • Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων ραντεβού θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες.
  • Η διάρκεια κάθε ραντεβού ορίζεται τουλάχιστον σε 10 λεπτά.
  • Από 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, ενώ η χρήση άλλων συστημάτων ανάρτησης θα πρέπει να διακοπεί, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία καταγραφή, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου.
  • Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον χρονοπρογραμματισμό των προγραμμάτων λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Διαβάστε επίσης

Συναγερμός από το ECDC: «Υπερμύκητας» προσβάλλει τα νοσοκομεία στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα

Κολλαγόνο: Ποιες τροφές ενισχύουν τη φυσική σύνθεσή του

Ιπποκράτειο: Ο γιος του ασθενή περιγράφει πώς «πιάστηκε στα πράσα» με το φακελάκι ο Δημήτρης Λυμπεριάδης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο στο Κιλκίς

olympia_odos_adv
ADVERTORIAL

Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό!

antonis fourlis
MEDIA

ΕΡΤ: Νέα ενημερωτική εκπομπή με τον Αντώνη Φουρλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ

Untitled design (34)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι – Αυτοί είναι οι κληρονόμοι 

AGIAMETANASTES
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» εκατοντάδες μετανάστες – Αλαλούμ με τα Υπουργεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:21
ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο στο Κιλκίς

olympia_odos_adv
ADVERTORIAL

Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό!

antonis fourlis
MEDIA

ΕΡΤ: Νέα ενημερωτική εκπομπή με τον Αντώνη Φουρλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ

1 / 3