Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων: Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες με τους γιατρούς

Τη συμμετοχή όλων των γιατρών στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) των Νοσοκομείων, καθορίζει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας που υπογράφει ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι από 1η Οκτωβρίου, όλα τα ραντεβού των ΤΕΙ θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Επίσης από την ίδια ημερομηνία, οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω:

της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566

της εφαρμογής MyHealth App

της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους, με τους γιατρους που επιθυμούν, είτε τηλεφωνικά με τη δομή είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα για τους γιατρούς

Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ πλην των εργαστηριακών ειδικοτήτων θα πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, πραγματοποιώντας υποχρεωτικώς τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα.

Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν σε όλα τα νοσοκομεία για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, προσφέροντας οργανωμένες ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς που χρειάζονται ιατρική εξέταση από ιατρό ειδικότητας, διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών, συνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων, ιατρικές γνωματεύσεις και επανεξέταση έπειτα από νοσηλεία ή επέμβαση, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία.

Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εφημερίας λειτουργούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων με ιατρούς των αντίστοιχων ιατρικών ειδικοτήτων των τομέων υπό την άμεση ευθύνη και καθοδήγηση ειδικευμένου ιατρού.

«Δεν νοείται η λειτουργία εξωτερικού ιατρείου χωρίς την παρουσία ειδικευμένου ιατρού», αναφέρεται στην εγκύκλιο. Οι εν λόγω ειδικευμένοι ιατροί δύναται να πλαισιώνονται από ειδικευόμενο ιατρό που λειτουργεί πάντοτε υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου ειδικευμένου ιατρού κατ’ εντολή του οποίου και ενεργούν. Τα στοιχεία του ιατρού που έχει οριστεί υπεύθυνος για το κάθε εξωτερικό ιατρείο προκύπτουν από το καθημερινό πρόγραμμα του νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση οι ιατροί που συμμετέχουν στη λειτουργία των ΤΕΙ, θα πρέπει:

Nα παρέχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου με σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενούς-λήπτη υπηρεσιών υγείας.

Nα συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.

Nα τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της διοίκησης, της ιατρικής υπηρεσίας και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Nα τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους με το νοσοκομείο.

Nα τηρούν τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών.

Συμπληρωματικά στην εγκύκλιο αναφέρονται επίσης τα εξής:

Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων ραντεβού θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια κάθε ραντεβού ορίζεται τουλάχιστον σε 10 λεπτά.

Από 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, ενώ η χρήση άλλων συστημάτων ανάρτησης θα πρέπει να διακοπεί, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία καταγραφή, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου.

Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον χρονοπρογραμματισμό των προγραμμάτων λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

