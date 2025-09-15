Η Λάρισα γίνεται κόμβος καινοτομίας στην υγεία: Ανοίγει τις πύλες του το InnoHealth Forum 2025 στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο Καινοτομίας JOIST φιλοξενεί το InnoHealth 2025, τη μεγαλύτερη υβριδική εκδήλωση για την υγεία και την τεχνολογία στην Ελλάδα.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων από τον χώρο της πολιτικής, της φαρμακοβιομηχανίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, η Λάρισα αναδεικνύεται σε κόμβο διαλόγου, συνεργασίας και καινοτομίας.

Το Forum συγκεντρώνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες, ακαδημαϊκούς και επενδυτές, προσφέροντας ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θεματικές ενότητες για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου, τη συμβολή της τεχνολογίας στην ενδυνάμωση των ασθενών και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη.

Match4Health: Προσωπικές συναντήσεις για νέες συνεργασίες

Η δράση Match4Health 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με δια ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις διάρκειας 30 λεπτών. Οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν με επενδυτές, οργανισμούς και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς της υγείας, του φαρμάκου και της τεχνολογίας.

Open Innovation Challenge: Πραγματικές προκλήσεις ζητούν λύσεις

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, ομάδες θα παρουσιάσουν λύσεις σε προκλήσεις που έχουν τεθεί από την αγορά, όπως η κολπική μαρμαρυγή και η απομακρυσμένη παρακολούθηση PSA. Συνεργάτες της δράσης είναι οι Medtronic, Bayer και CardioSchool, ενώ η διοργάνωση γίνεται από το JOIST και τον Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Κόμβο Καινοτομίας Health Hub.

Η δωρεάν συμμετοχή και οι αλληλεπίδρασεις με κορυφαίους θεσμούς

Η είσοδος στο InnoHealth Forum είναι δωρεάν, με δυνατότητα φυσικής παρουσίας ή παρακολούθησης μέσω live streaming. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με προσωπικότητες όπως ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, η γενική γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη, καθώς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, επενδυτών και ερευνητών με διεθνή δράση.

