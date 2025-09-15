search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:22
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

15.09.2025 12:45

ΕΟΦ: «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες – Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες»

15.09.2025 12:45
farmaka-new

Με τη συμμετοχή του ΕΟΦ και με κεντρικό σύνθημα: «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» ξεκινά σήμερα η ευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Το κοινό μήνυμα των Ευρωπαϊκών Αρχών Φαρμάκων είναι:

Διαβάζετε το φύλλο οδηγιών, ακολουθείτε τις οδηγίες και χρησιμοποιείτε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα με σύνεση.

Η εκστρατεία απευθύνεται σε καθένα που χρησιμοποιει περιστασιακά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως παυσίπονα, ρινικά σπρέι, αντιόξινα ή σιρόπι για τον βήχα .

Επίσης στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της σωστής χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Τι είναι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ)

Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα :

αγοράζονται χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή και μόνο από το φαρμακείο

προορίζονται για ήπια προβλήματα υγείας, όπως πόνος, πυρετός ή κρυολόγημα

Ωστόσο, κανένα φάρμακο δεν είναι χωρίς κινδύνους.

Η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις όπως ανεπιθύμητες ενέργειες ή ακόμα και εθισμό.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό – όπως για κάθε φάρμακο – να διαβάζετε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών που περιέχεται στη συσκευασία και να ακολουθείτε τις οδηγίες.

Ευρωπαϊκή συνεργασία

Δεδομένου ότι η χρήση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων δεν περιορίζεται εντός συνόρων, οι ευρωπαϊκές χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε αυτήν την εκστρατεία που επισημαίνει τα βήματα που είναι αναγκαία για την ασφαλέστερη χρήση αυτών των φαρμάκων :

ανάγνωση του φύλλου οδηγιών

τήρηση της συνιστώμενης μέγιστης διάρκειας χρήσης και αναζήτηση συμβουλής γιατρού εάν τα συμπτώματα επιμένουν

Η εκστρατεία

Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες είναι η πρώτη κοινή εκστρατεία του δικτύου των Επικεφαλής των αρμόδιων εθνικών Αρχών Φαρμάκων της Ευρώπης (HMA).

Η εκστρατεία θα εξελίσσεται από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου 2025 και μπορείτε να την παρακολουθείτε μέσω της ιστοσελίδας και των social media του Οργανισμού.

Σχετικά με το δίκτυο των Επικεφαλής των αρμόδιων εθνικών Αρχών Φαρμάκων της Ευρώπης (HMA) Είναι το δίκτυο των εθνικών αρχών της Ευρώπης που είναι αρμόδιες για την έγκριση των φαρμάκων.

Το δίκτυο HMA συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει την  ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.

Διαβάστε επίσης

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά για την τιμωρία του Νευροχειρουργού από το Θριάσιο

Τροφική αλλεργία: Ποια φρούτα πρέπει να προσέχουμε το φθινόπωρο;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ξεκινά η συστηματική κάλυψη των Κινητών Ομάδων Υγείας σε όλη τη χώρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

United Nations
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ: Ο ΟΗΕ πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

vlachos-don_zouan-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο επιστρέφει στο θέατρο Βεάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:22
KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

1 / 3