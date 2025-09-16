search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:11
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 15:38

ΕΙΝΑΠ: Αλλαγή μέρας και ώρας στη στάση εργασίας για τον νευροχειρουργό του Θριάσιου

16.09.2025 15:38
giatros_2902_1460-820_new
credit: pixabay

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας Πειραιά, προχώρησε σε αλλαγή της ημέρας και της ώρας που θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).

Με σημερινής του ανακοίνωση το διοικητικό συμβούλιό της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) αναφέρει ότι η στάση εργασίας αντί για την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου θα γίνει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Επιπλέον, αντί για το πρωί, θα γίνει το μεσημέρι.

Ειδικότερα, η στάση εργασίας θα γίνει από τη 13.00 μ.μ. έως τις 15.00 μ.μ., και η συγκέντρωση στα γραφεία της 2ης ΥΠΕ θα γίνει στις 14.00 μ.μ. Τα γραφεία βρίσκονται στην οδό Θηβών 196, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΙΝΑΠ προκήρυξε την κινητοποίηση με σκοπό να συζητηθεί η μετακίνηση ενός νευροχειρουργού από το Θριάσιο Νοσοκομείο στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Διαβάστε επίσης:

Έντονη ανησυχία από τους ψυχολόγους για ιδιωτικά ΙΕΚ που θα δίνουν πτυχία εκτός πανεπιστημίων

Μελέτη-σοκ για τον μύκητα Candida auris στο ΠΓΝ Πατρών: Σκοτώνει το 87.23% των βαρέων πασχόντων

Όραση των παιδιών: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς- Ποιες παιδικές αντιδράσεις είναι ύποπτες για προβλήματα στα μάτια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouleytes nd 55-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανήλθαν οι ομαδικές γαλάζιες ερωτήσεις

robert-redford-2332974
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη

sklirinsi_kannavi_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Φαρμακευτική κάνναβη και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

arkoudqa new
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο με την αρκούδα που επιτέθηκε και σκότωσε τον 61χρονο ορειβάτη

mitsotakis-kysea
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:11
vouleytes nd 55-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανήλθαν οι ομαδικές γαλάζιες ερωτήσεις

robert-redford-2332974
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη

sklirinsi_kannavi_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Φαρμακευτική κάνναβη και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

1 / 3