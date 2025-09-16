ΕΙΝΑΠ: Αλλαγή μέρας και ώρας στη στάση εργασίας για τον νευροχειρουργό του Θριάσιου

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας Πειραιά, προχώρησε σε αλλαγή της ημέρας και της ώρας που θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).

Με σημερινής του ανακοίνωση το διοικητικό συμβούλιό της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) αναφέρει ότι η στάση εργασίας αντί για την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου θα γίνει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Επιπλέον, αντί για το πρωί, θα γίνει το μεσημέρι.

Ειδικότερα, η στάση εργασίας θα γίνει από τη 13.00 μ.μ. έως τις 15.00 μ.μ., και η συγκέντρωση στα γραφεία της 2ης ΥΠΕ θα γίνει στις 14.00 μ.μ. Τα γραφεία βρίσκονται στην οδό Θηβών 196, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΙΝΑΠ προκήρυξε την κινητοποίηση με σκοπό να συζητηθεί η μετακίνηση ενός νευροχειρουργού από το Θριάσιο Νοσοκομείο στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.

