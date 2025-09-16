Φαρμακευτική κάνναβη και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

Χρόνιο πόνος, σπαστικότητα που σχετίζεται με την Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) ή βλάβες του νωτιαίου μυελού, είναι ορισμένες από τις ασθένειες που μελετά η επιστημονική κοινότητα σε συνδυασμό με τις δυνατότητες των κανναβινοειδών για την αντιμετώπιση τους. Η φαρμακευτική κάνναβη, όταν χορηγείται με ιατρική παρακολούθηση, μπορεί να προσφέρει πολύτιμη ανακούφιση και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Τα παραπάνω ανέφεραν διακεκριμένοι επιστήμονες σε πρόσφατη ημερίδα νευροανοσολογίας, που πραγματοποιήθηκε σε αμφιθέατρο στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα οι ειδικοί παρουσίασαν τα νεότερα δεδομένα σχετικά με τον ρόλο του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος και την κλινική εμπειρία από τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης σε ασθενείς.

Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης και νευροεκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, που συνοδεύεται συχνά από πόνο και σπαστικότητα. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα επικεντρώνεται στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα, ένα βιολογικό σύστημα του οργανισμού, το οποίο φαίνεται να παίζει ρόλο στη ρύθμιση του πόνου, της φλεγμονής και της νευροπροστασίας.

Τα ενδοκανναβινοειδή -ουσίες που παράγονται φυσιολογικά στον οργανισμό- όπως και τα κανναβινοειδή που απομονώνονται από τα φυτά της κάνναβης – έχουν αποτελέσει αντικείμενο εντατικής μελέτης. Σήμερα, υπάρχουν ήδη εγκεκριμένα σκευάσματα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και στη δική μας, για την ανακούφιση της σπαστικότητας που σχετίζεται με τη ΣΚΠ, ενώ άλλα βρίσκονται ακόμη σε στάδιο κλινικών δοκιμών.

«Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα αποτελεί έναν ελκυστικό θεραπευτικό στόχο στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Η σωστή χρήση εγκεκριμένων φαρμακευτικών κανναβινοειδών σκευασμάτων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά συμπτώματα όπως ο πόνος και η σπαστικότητα, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς» δήλωσε ο Καθηγητής Νίκος Γρηγοριάδης, Διευθυντής της Β’ Νευρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Νευροανοσολογίας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

«Η πρόοδος στην κατανόηση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος ανοίγει νέες θεραπευτικές προοπτικές για ασθενείς. Η φαρμακευτική κάνναβη, όταν χορηγείται με ιατρική καθοδήγηση, μπορεί νααποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών» κατέληξε ο κος Γρηγοριάδης.

Ασφαλές φάρμακο

Η Δρ. Ζηναϊς Κοντούλη, Αναισθησιολόγος, Επεμβατική Ιατρός Πόνου εξειδικευμένη στη Μεγάλη Βρετανία ανέφερε ότι εμπειρία των ειδικών δείχνει ότι η φαρμακευτική κάνναβη αποτελεί ένα πολύ ασφαλές φάρμακο, το οποίο στα χέρια των εξειδικευμένων κλινικών γιατρών προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση από τον χρόνιο πόνο και τη σπαστικότητα.

«Στη μελέτη παρατήρησης που παρουσιάσαμε, οι ασθενείς εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στον πόνο και τον ύπνο, με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Παράλληλα, μειώθηκε η χρήση ισχυρών οπιοειδών, γεγονός που βελτίωσε την ενέργεια και τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα τους» τόνισε η Δρ. Ζηναϊς Κοντούλη.

Οι κλινικές μελέτες

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη 34 κλινικές μελέτες για τη φαρμακευτική κάνναβη, και οι επιστήμονες αναμένουν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματά τους.

«Είναι σημαντικό να αξιοποιούμε όλα τα θεραπευτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και να ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων, ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή και ολοκληρωμένη φροντίδα», ανέφερε η Δρ. Κοντούλη.

Η πρόοδος στην κατανόηση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος και η κλινική εμπειρία από τη χρήση φαρμακευτικής κάνναβης, ενισχύουν τις προοπτικές για καλύτερη διαχείριση του χρόνιου πόνου καθώς και της σπαστικότητας σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

