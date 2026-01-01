Δημοσιογράφος της Vogue για Μπριζίτ Μπαρντό: Η ομορφιά της δεν θα πρέπει να καλύπτει την «ασχήμια της ισλαμοφοβίας και του σεξισμού»

Η δημοσιογράφος της Vogue, Έμα Σπέκτερ, επιτέθηκε -μέσω άρθρου της- στην Μπριζίτ Μπαρντό μετά τον θάνατό της, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των θαυμαστών της ηθοποιού.

Στο άρθρο της, η δημοσιογράφος τόνισε ότι η ομορφιά της Μπριζίτ Μπαρντό δεν θα πρέπει να καλύπτει την «ασχήμια της ισλαμοφοβίας, του σεξισμού και της απολογίας της άκρας Δεξιάς», ενώ πρόσθεσε ότι η ηθοποιός είχε «απροκάλυπτα μισαλλόδοξες» απόψεις. Παράλληλα, κατηγόρησε την Μπριζίτ Μπαρντό ότι ενσάρκωνε μια εικόνα «ωμού ρατσισμού».

«Αντί να περιορίσουμε το πένθος μας στο να κοιτάμε με νοσταλγία παλιές φωτογραφίες μιας Μπαρντό με φουσκωτά μαλλιά και μπικίνι και να ακούμε το “Bonnie and Clyde” σε επανάληψη, ας θέσουμε στον εαυτό μας τα δύσκολα ερωτήματα για το πώς η ενσάρκωση από τη Μπαρντό του υποτιθέμενα “τέλειου” προτύπου της λευκής γυναίκας βασίστηκε στη συστημική περιθωριοποίηση και στον απροκάλυπτο ρατσισμό», σημειώνει κλείνοντας το άρθρο της.

Το άρθρο της Σπέκτερ προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των θαυμαστών της ηθοποιού στα social media, με αποτέλεσμα η Vogue να κατεβάσει την ανάρτηση στο Χ. Πολλοί χρήστες μοιράστηκαν φωτογραφίες της Μπριζίτ Μπαρντό αντιπαραβάλλοντας εικόνες της δημοσιογράφου, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που στάθηκαν στο ότι η επίθεση της δημοσιογράφου έγινε μετά τον θάνατο της ηθοποιού.

Brigitte Bardot, legendary French actress and sex symbol, died Sunday at 91 years old.



On Monday, Vogue’s culture writer, Emma Specter, wrote a bitter tribute to Bardot. Specter covers “film, TV, books, politics, news, and (almost) anything queer,” according to her bio, and… pic.twitter.com/mMw8JWjZjm — Daily Caller (@DailyCaller) December 31, 2025

Of course the Vogue Writer had an issue with Bridget Bardot. pic.twitter.com/E9IacxlJNQ December 31, 2025

