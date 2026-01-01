search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 12:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 11:21

Ιωάννα Τούνη: Άλλαξε χρόνο με τον σύντροφό της και την οικογένειά του – Η ντροπή και το μήνυμα για το 2026

01.01.2026 11:21
Φωτογραφία αρχείου

Ρεβεγιόν με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, και την οικογένειά του έκανε η Ιωάννα Τούνη.

Μετά την αλλαγή του χρόνου, η influencer διασκέδασε σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης από όπου ευχήθηκε στους διαδικτυακούς τις φίλους.

«Πρώτο story για το 2026, χρόνια πολλά συμπεθέρα μου. Υγεία πάνω απ’ όλα, τύχη, αγάπη, όλα τα καλά του κόσμου. Να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους απ’ τη ζωή μας, να βρούμε την υγειά μας. Δεν μπορούσα να βγάλω άλλο story γιατί ήμουνα για φαγητό. Δεν μπορούσα να βγάλω εκεί στο τραπέζι, ντρεπόμουν. Και να δώσω ένα μεγάλο φιλί, να περάσετε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε σήμερα. Και η χρονιά είναι δική μας, να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θα τα πούμε και το πρωί βέβαια τώρα, γιατί θα τα πιω τα ποτά μου τώρα. Σας αγαπώ, φιλάκια», ανέφερε.

«2026, υγεία, τύχη, αγάπη και να μη σταματήσεις να κυνηγάς ποτέ τα όνειρά σου. Ήρθε η στιγμή να κάνεις όλα όσα θέλεις και αναβάλεις τόσο καιρό. Τέρμα τα “θα” και οι δικαιολογίες. Μπορείς συμπεθέρα. Ο χρόνος άλλαξε, εσύ;», έγραψε σε άλλη ανάρτηση.

Διαβάστε επίσης:

Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Είμαι ευγνώμων για την καταπληκτική μου σύζυγο και τα υπέροχα παιδιά μου» – Οι οικογενειακές φωτογραφίες χωρίς τον Μπρούκλιν

Η Τζένιφερ Λόπεζ απαντά στους επικριτές της – «Αν είχατε αυτό το σώμα, θα ήσασταν και εσείς γυμνοί» (Video)

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kapoutzidis-valtinos-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Βαλτινός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Καπουτζίδη – «Σε πήρα για να με συγχαρείς» (Video)

saoudiki_aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Νέο θλιβερό ρεκόρ με 356 εκτελέσεις το 2025

attiki-odos-diodia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ακριβότερα από σήμερα τα διόδια σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους – Δείτε τις νέες χρεώσεις

moro_1012_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρώτο μωρό του έτους στα Χανιά

Crans-Montana._new
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Δεκάδες οι νεκροί από την έκρηξη στο Κραν – Μοντανά, εκτιμήσεις για 40 θύματα – Πάνω από 100 τραυματίες (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη - «Ψάχνουμε στα τυφλά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 12:18
kapoutzidis-valtinos-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Βαλτινός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Καπουτζίδη – «Σε πήρα για να με συγχαρείς» (Video)

saoudiki_aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Νέο θλιβερό ρεκόρ με 356 εκτελέσεις το 2025

attiki-odos-diodia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ακριβότερα από σήμερα τα διόδια σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους – Δείτε τις νέες χρεώσεις

1 / 3