Ιωάννα Τούνη: Άλλαξε χρόνο με τον σύντροφό της και την οικογένειά του – Η ντροπή και το μήνυμα για το 2026

Ρεβεγιόν με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, και την οικογένειά του έκανε η Ιωάννα Τούνη.

Μετά την αλλαγή του χρόνου, η influencer διασκέδασε σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης από όπου ευχήθηκε στους διαδικτυακούς τις φίλους.

«Πρώτο story για το 2026, χρόνια πολλά συμπεθέρα μου. Υγεία πάνω απ’ όλα, τύχη, αγάπη, όλα τα καλά του κόσμου. Να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους απ’ τη ζωή μας, να βρούμε την υγειά μας. Δεν μπορούσα να βγάλω άλλο story γιατί ήμουνα για φαγητό. Δεν μπορούσα να βγάλω εκεί στο τραπέζι, ντρεπόμουν. Και να δώσω ένα μεγάλο φιλί, να περάσετε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε σήμερα. Και η χρονιά είναι δική μας, να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θα τα πούμε και το πρωί βέβαια τώρα, γιατί θα τα πιω τα ποτά μου τώρα. Σας αγαπώ, φιλάκια», ανέφερε.

«2026, υγεία, τύχη, αγάπη και να μη σταματήσεις να κυνηγάς ποτέ τα όνειρά σου. Ήρθε η στιγμή να κάνεις όλα όσα θέλεις και αναβάλεις τόσο καιρό. Τέρμα τα “θα” και οι δικαιολογίες. Μπορείς συμπεθέρα. Ο χρόνος άλλαξε, εσύ;», έγραψε σε άλλη ανάρτηση.

