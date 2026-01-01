Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από «πυροτεχνήματα σφηνωμένα σε σαμπάνιες» η πυρκαγιά – Δεκάδες νεκροί, περισσότεροι από 100 τραυματίες (Videos/ Photos)

Από «πυροτεχνήματα» σφηνωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας προκλήθηκε πιθανότατα η τραγωδία στην Ελβετία που στοίχησε τη ζωή σε περισσότερους από 40 ανθρώπους και τραυμάτισε ακόμη 100.

Η έκρηξη στο δημοφιλές μπαρ του Κραν- Μοντανά σημειώθηκε στη διάρκεια των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους.

«Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ένας σερβιτόρος ανέβηκε στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου. Κρατούσε ένα κερί γενεθλίων, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο ταβάνι, και το ταβάνι πήρε φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά», δήλωσε στο γαλλικό κανάλι BMF επιζών.

«Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή», δήλωσε άλλοι αυτόπτες μάρτυρες.

Βίντεο, που κάνουν τον γύρο του κόσμου, μέσω των social media, δείχνουν τον πανικό που ακολούθησε.

Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire at a bar in a Swiss ski resort.



Footage shows the fire at Le Constellation Bar and Lounge in the Alpine ski resort of Crans-Montana.



Latest 🔗 https://t.co/nTVM2TaBDi pic.twitter.com/aM6H8ERGJB January 1, 2026

«Έσπαγαν παράθυρα για να σωθούν»

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ανθρώπους να σπάνε παράθυρα για να ξεφύγουν από τις φλόγες, κάποιους σοβαρά τραυματισμένους, και πανικόβλητους γονείς που έσπευσαν στο σημείο με αυτοκίνητα για να δουν αν τα παιδιά τους ήταν παγιδευμένα μέσα.

Όπως είπε, είδε περίπου 20 άτομα να προσπαθούν να ξεφύγουν από τον καπνό και τις φλόγες και παρομοίασε αυτό που είδε με ταινία τρόμου καθώς παρακολουθούσε από την απέναντι πλευρά του δρόμου.

«Είμαστε συντετριμμένοι»

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

«Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τις αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ ξέσπασε λόγω έκρηξης και δεν οφείλεται σε επίθεση.

Εξάλλου μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες άλλων χωρών.

Με εγκαύματα οι περισσότεροι τραυματίες

Η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Το εν λόγω μπαρ, χωρητικότητας περίπου 300 ατόμων κλείνει συνήθως στις 02:00 τοπική ώρα, δηλαδή περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς.

Ωστόσο δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν θα έμενε ανοιχτό για περισσότερη ώρα λόγω των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

«Το μπαρ λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια»

Η ανταποκρίτρια του BBC στο Κραν Μοντανά, Silvia Costeloe, ανέφερε ότι «το μπαρ αυτό λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια».

«Είναι ένα μεγάλο μπαρ και δεν είναι πολυτελές όπως τα περισσότερα της περιοχής. Έχει έναν επάνω όροφο με τηλεοράσεις όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στον κάτω όροφο είχε μόνο ένα μεγάλο μπαρ όπου υποθέτω ότι χθες οι άνθρωποι θα χόρευαν και θα έπιναν. Πηγαίνεις εκεί για μπύρες – είναι ένα μπαρ για νέους. Θα ήταν ένα μείγμα νέων, Ελβετών, ανθρώπων που έρχονταν από τις γύρω περιοχές για να γιορτάσουν εδώ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά», πρόσθεσε.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Οι αρχές του Βαλέ έχουν τη βοήθεια του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου της Ζυρίχης.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

🚨#BREAKING Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana.



Not a good start of 2026.😞#Switzerland #HappyNewYear2026 #HappyNewYear pic.twitter.com/a9zraul2Aq — ANAND RAJAN (@anandrajan706) January 1, 2026

Οι αρχικές εκτιμήσεις για τα αίτια της έκρηξης

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά που τύλιξε το κτίριο στις φλόγες και τέθηκε υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα.

❗️🇨🇭 ALERTE INFO • Plusieurs morts après une explosion dans un bar à Crans-Montana, en Suisse. Des personnes ont également été gravement blessées. (médias locaux) pic.twitter.com/PbUtjXZ77e — FOCUS (@FocusFR_) January 1, 2026

Οι νέοι του Haut-Plateau γιορτάζουν παραδοσιακά την Πρωτοχρονιά στα μπαρ του Crans-Montana, ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη, όπου συχνά εκτοξεύονται κροτίδες και πυροτεχνήματα.

Το ελβετικό ειδησεογραφικό μέσο Blick εκτιμά ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα επίσημη δήλωση από την Αστυνομία για τα αίτια της τραγωδίας.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, στο Sky TG24.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, το μπαρ χωράει περίπου 400 άτομα.

Το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του καταστήματος.

Τι λέει η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας

Εικόνα εμπόλεμης κατάστασης μετέφερε η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης, Ελευθερία Μαρκογιαννάκη, που μίλησε στο ΕΡΤnews για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά. Τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δεν συγκαταλέγονται ξένοι στα θύματα, τόνισε.

Ωστόσο, ανέφερε ότι τραυματίες μεταφέρονται «ως και σε νοσοκομεία της Ζυρίχης» και έκανε λόγο για πολύ ισχυρή έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Λοβέρδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε τα συλλυπητήρια εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

«Ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Περισσότερα σε λίγο…