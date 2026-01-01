Πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στην Ελβετία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν – Μοντανά, φόβοι για περισσότερα θύματα (videos)

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο Sky News επικαλούμενο την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS January 1, 2026

Μέχρι στιγμής στην επίσημη ανακοίνωσή της η αστυνομία του καντονιού Βαλέ αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ έπειτα από έκρηξη.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, πάντως, που μεταδίδουν ελβετικά ΜΜΕ, οι νεκροί ενδέχεται να αγγίζουν και τους 40….

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

«Περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό στο Κραν- Μοντανά. Παρέχεται βοήθεια σε πολλούς τραυματίες. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα», δήλωσε ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

❗️🇨🇭 ALERTE INFO • Plusieurs morts après une explosion dans un bar à Crans-Montana, en Suisse. Des personnes ont également été gravement blessées. (médias locaux) pic.twitter.com/PbUtjXZ77e January 1, 2026

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Ce que l'on sait de l'explosion dans la station de ski de Crans-Montana en Suisse qui a fait plusieurs morts pic.twitter.com/naiyAkEzx6 — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

🚨🇨🇭Fire Switzerland Bar



Le Constellation a Bar in the Swiss Ski-Resort town of Crans-Montana has reportedly experienced a possible explosion, causing a large fire.



Authorities have confirmed several casualties.



This cause of the incident is unknown at this stage. pic.twitter.com/MDNbkz51Oz January 1, 2026

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Το ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι η πυρκαγιά -και ακολούθως η έκρηξη- μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, ωστόσο η αστυνομία λέει ότι η αιτία είναι ακόμη άγνωστη.

🚨#BREAKING Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana.



Not a good start of 2026.😞#Switzerland #HappyNewYear2026 #HappyNewYear pic.twitter.com/a9zraul2Aq — ANAND RAJAN (@anandrajan706) January 1, 2026

Το Κραν – Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Ευχόμαστε να μην υπάρχουν Έλληνες στα θύματα

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε τα συλλυπητήρια εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

«Ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης», πρόσθεσε.

