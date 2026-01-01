search
Ο Τραμπ χλευάζει το ζεύγος Κλούνεϊ για τη γαλλική υπηκοότητα – «Καλά νέα – Δύο από τους χειρότερους όλων των εποχών»

Amal Clooney

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε χθες Τετάρτη, με τον… τρόπο του, το ότι έλαβαν τη γαλλική υπηκοότητα ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνι, κατ’ αυτόν «δυο από τους χειρότερους όλων των εποχών» ως προς τα «πολιτικά προγνωστικά», κατηγορώντας παράλληλα τις γαλλικές αρχές για «καταστροφική διαχείριση της μετανάστευσης», που έχει προκαλέσει «μεγάλο πρόβλημα» εγκληματικότητας.

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνι, δυο (πρόσωπα) από τα χειρότερα όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά, έγιναν επίσημα γάλλοι πολίτες», κάγχασε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που έχει συνήθεια να εξαπολύει εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, κλιμάκωσε θεαματικά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 τις επικρίσεις του στην Ευρώπη για το ζήτημα της μετανάστευσης.

«Δυστυχώς, η Γαλλία είναι το τρέχον διάστημα αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας εξαιτίας της απόλυτα καταστροφικής διαχείρισης της μετανάστευσης, παρόμοιας με αυτή που είχαμε εδώ υπό τον κοιμήση Τζο Μπάιντεν», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον μειωτικό χαρακτηρισμό που προτιμά όταν αναφέρεται στον δημοκρατικό προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο.

Χωρίς ποτέ να παραθέτει αξιόπιστες στατιστικές, ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει συχνά την εγκληματικότητα με τη μετανάστευση.

Ο Τζορτζ Κλούνι είναι επί δεκαετίες στρατευμένος υποστηρικτής των δημοκρατικών. Για τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έγινε «πιο γνωστός χάρη στην πολιτική παρά χάρη στις λιγοστές, εντελώς μέτριες ταινίες του».

Η σύζυγός του, η δικηγόρος και υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Άμαλ Κλούνι, ανήκει σε ομάδα ειδικών που παρείχε συμβουλές στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ο οποίος ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος του ισραλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του ισραηλινού πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τριών ηγετών της Χαμάς.

Τα εντάλματα προκάλεσαν την οργή της κυβέρνησης του Ισραήλ και αυτής των ΗΠΑ — είναι ιστορικά ο κυριότερος στρατιωτικός και διπλωματικός υποστηρικτής της σε διεθνές επίπεδο.

Στη Γαλλία, το γεγονός ότι έλαβαν την υπηκοότητα ο ηθοποιός, η σύζυγός του και τα δυο παιδιά τους προκάλεσε αρκετό θόρυβο, κυρίως εξαιτίας της κυβερνητικής κακοφωνίας που ενέσκηψε, με μια υπουργό της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» την ώρα που έχουν γίνει πλέον πολύ πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την εξασφάλισή της.

