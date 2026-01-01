Νορβηγία: Αυξάνονται οι καταγγελίες γυναικών για σεξουαλική βία, ενόψει της δίκης μέλους της βασιλικής οικογένειας για βιασμό

Στελέχη της μεγαλύτερης οργάνωσης για την υγεία των γυναικών στη Νορβηγία διαπιστώνουν αύξηση στον αριθμό των γυναικών που καταγγέλλουν κακοποίηση και σεξουαλική επίθεση από τους συντρόφους τους, ενόψει της δίκης μέλους της βασιλικής οικογένειας για βιασμό, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η υπόθεση θα συμβάλει στο «σπάσιμο των ταμπού».

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο 28χρονος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, πρόκειται να δικαστεί τον Φεβρουάριο για 32 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις για βιασμό, ενδοοικογενειακή κακοποίηση πρώην συντρόφου του και παράνομη βιντεοσκόπηση αρκετών γυναικών χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή τους.

Ο δικηγόρος του, Πέταρ Σέκουλιτς, δήλωσε ότι ο Χόιμπι «αρνείται όλες τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και την πλειονότητα των κατηγοριών που αφορούν βία». Πρόσθεσε ότι ο πελάτης του θα «παρουσιάσει στο δικαστήριο μια λεπτομερή εκδοχή των γεγονότων από τη δική του οπτική».

Ο Χόιμπι, του οποίου η μητέρα είναι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ και πατριός ο πρίγκιπας Χάακον, ο μελλοντικός βασιλιάς της Νορβηγίας, αντιμετωπίζει ποινή έως και 10 ετών φυλάκισης αν κριθεί ένοχος για τις σοβαρότερες κατηγορίες.

Η Μέι Μπριτ Μπούχαουγκ, γενική γραμματέας της γυναικείας οργάνωσης δημόσιας υγείας Sanitetskvinnene, δήλωσε ότι το προσωπικό της έχει καταγράψει αύξηση στον αριθμό των γυναικών που αναφέρουν εμπειρίες ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής επίθεσης, και ότι αναμένουν περαιτέρω αύξηση όταν ξεκινήσει η δίκη.

«Το προσωπικό στα κέντρα γυναικείας υγείας μας έχει δει αύξηση στις γυναίκες που επικοινωνούν για να ζητήσουν βοήθεια και συμβουλές μετά από εμπειρίες βίας και σεξουαλικής επίθεσης. Η κάλυψη τέτοιων υποθέσεων από τα μέσα ενημέρωσης, όπως αυτή του Χόιμπι, μειώνει το κατώφλι για να ζητήσει κανείς βοήθεια. Το ότι οι γυναίκες ζητούν πιο εύκολα βοήθεια είναι μια θετική επίδραση. Η ανοιχτότητα σπάει τα ταμπού», είπε η Μπούχαουγκ.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Νορβηγικού Κέντρου Μελετών Βίας και Τραυματικού Στρες (NKVTS), που επικαλείται ο Guardian, μία στις δέκα γυναίκες στη Νορβηγία έχει υποστεί σοβαρή βία από σύντροφο.

Η Μπούχαουγκ πρόσθεσε: «Παρότι τραγική, φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να συμβάλει στο να σπάσει η σιωπή γύρω από τη βία από σύντροφο και τον βιασμό».

Στο μεταξύ, ένα νέο βιβλίο, του οποίου την έκδοση ο Χόιμπι προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποτρέψει, ισχυρίζεται ότι ο ίδιος έχει πουλήσει προσωπικά ναρκωτικά στους δρόμους του Όσλο. Ο Χόιμπι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Τα αρνητικά πρωτοσέλιδα φαίνεται ότι έχουν ενδυναμώσει τους δημοκρατικούς. Ο Κρεγκ Άεν-Στόκντεϊλ, επικεφαλής της ομάδας Norge som republikk («Νορβηγία ως Δημοκρατία»), δήλωσε ότι τα μέλη της έχουν υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια – κυρίως, όπως είπε, λόγω των κατηγοριών κατά του Χόιμπι.

«Σε μια κατά τα άλλα δημοκρατική, ισότιμη και φιλελεύθερη χώρα, η νορβηγική βασιλική οικογένεια αποτελεί κάπως ένα τυφλό σημείο και παραδοσιακά απολάμβανε υψηλά επίπεδα στήριξης. Ωστόσο, πολλοί Νορβηγοί επανεξετάζουν πλέον τη στάση τους απέναντι στη βασιλική οικογένεια, η οποία προηγουμένως θεωρούνταν σχετικά ακίνδυνη», είπε.

«Το συνεχιζόμενο “παν-σκάνδαλο” έχει πραγματικά αμαυρώσει τη φήμη των νεότερων μελών της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού διαδόχου. Σε λίγα χρόνια μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου ο αρχηγός του κράτους θα έχει μια χρόνια άρρωστη σύζυγο (η Μέτε-Μάριτ δήλωσε πρόσφατα ότι θα χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα) και έναν γιο στη φυλακή. Αυτό δεν είναι δίκαιο για κανέναν».

Ωστόσο, ο Τόργκεϊρ Πέντερσεν Κροκφιόρντ, συν-συγγραφέας του βιβλίου «White Lines, Black Sheep», στο οποίο δημοσιεύονται οι καταγγελίες για τα ναρκωτικά, δήλωσε ότι η βασιλική οικογένεια παραμένει δημοφιλής στους περισσότερους Νορβηγούς και έχει βγει σχετικά αλώβητη.

«Μπορεί κανείς μόνο να φανταστεί πόσο δύσκολο θα ήταν για αυτούς να διαχειριστούν όλα αυτά μέσα στα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από «πυροτεχνήματα σφηνωμένα σε σαμπάνιες» η πυρκαγιά – Δεκάδες νεκροί, περισσότεροι από 100 τραυματίες (Videos/ Photos)

Ιρλανδία: Συναγερμός από τους αλιείς για τη δυσκολότερη χρονιά στην ιστορία του κλάδου

Δημοσιογράφος της Vogue για Μπριζίτ Μπαρντό: Η ομορφιά της δεν θα πρέπει να καλύπτει την «ασχήμια της ισλαμοφοβίας και του σεξισμού»