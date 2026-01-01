search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 20:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 20:02

Στα χέρια των ΗΠΑ τα δεδομένα πτήσης ουκρανικού drone που στόχευε την οικία του Πούτιν

01.01.2026 20:02
drone-putin-1

Στα χέρια των αμερικανικών Αρχών βρίσκεται το αρχείο πτήσης ενός εκ των ουκρανικών drones, που καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν προς κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το υλικό που εστάλη στην Ουάσινγκτον περιλαμβάνει αποκρυπτογραφημένα δεδομένα δρομολόγησης, καθώς και τον ελεγκτή πτήσης του ουκρανικού drone, που έπαιρνε μέρος σε επιχείρηση κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας στην περιφέρεια Νοβγκορόντ.

Κατά την ίδια ενημέρωση, το υλικό παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα, μέσω επίσημων διαύλων, ενώ την παράδοση πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GRU) του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Ρωσία: Τα δεδομένα «επιβεβαίωσαν απόλυτα» ότι στόχος της επίθεσης ήταν η κατοικία Πούτιν

Σχολιάζοντας τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το drone, ο Κοστιούκοφ ανέφερε ότι «επιβεβαίωσαν με απόλυτο τρόπο» ότι στόχος της επίθεσης ήταν το συγκρότημα κτιρίων όπου στεγάζεται η προεδρική κατοικία.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η αποκωδικοποίηση των δεδομένων μνήμης πραγματοποιήθηκε από ειδικούς των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πάνω από 40 νεκροί και 115 τραυματίες – Συγκλονιστικό βίντεο με θαμώνες να βγαίνουν από παράθυρο για να σωθούν

Τ’ αϊ-Γιαννιού στην Κύπρο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Τα γονίδια του Τραμπ, οι ειδικές κάλτσες συμπίεσης, η ασπιρίνη για «ωραίο αραιό αίμα» και το πάθος για McDonald’s

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
teherani_poreia_2
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις για την ακρίβεια στο Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις συγκρούσεις με την αστυνομία (Videos)

kim-8565
ΚΟΣΜΟΣ

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν και η «αήττητη συμμαχία» της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία

limnos
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά «στα λευκά» για τη Λήμνο – Εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Μύρινα (Video)

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο

drone-putin-1
ΚΟΣΜΟΣ

Στα χέρια των ΗΠΑ τα δεδομένα πτήσης ουκρανικού drone που στόχευε την οικία του Πούτιν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 20:43
teherani_poreia_2
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις για την ακρίβεια στο Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις συγκρούσεις με την αστυνομία (Videos)

kim-8565
ΚΟΣΜΟΣ

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν και η «αήττητη συμμαχία» της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία

limnos
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά «στα λευκά» για τη Λήμνο – Εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Μύρινα (Video)

1 / 3