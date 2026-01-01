Στα χέρια των ΗΠΑ τα δεδομένα πτήσης ουκρανικού drone που στόχευε την οικία του Πούτιν

Στα χέρια των αμερικανικών Αρχών βρίσκεται το αρχείο πτήσης ενός εκ των ουκρανικών drones, που καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν προς κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το υλικό που εστάλη στην Ουάσινγκτον περιλαμβάνει αποκρυπτογραφημένα δεδομένα δρομολόγησης, καθώς και τον ελεγκτή πτήσης του ουκρανικού drone, που έπαιρνε μέρος σε επιχείρηση κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας στην περιφέρεια Νοβγκορόντ.

Κατά την ίδια ενημέρωση, το υλικό παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα, μέσω επίσημων διαύλων, ενώ την παράδοση πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GRU) του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Ρωσία: Τα δεδομένα «επιβεβαίωσαν απόλυτα» ότι στόχος της επίθεσης ήταν η κατοικία Πούτιν

Σχολιάζοντας τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το drone, ο Κοστιούκοφ ανέφερε ότι «επιβεβαίωσαν με απόλυτο τρόπο» ότι στόχος της επίθεσης ήταν το συγκρότημα κτιρίων όπου στεγάζεται η προεδρική κατοικία.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η αποκωδικοποίηση των δεδομένων μνήμης πραγματοποιήθηκε από ειδικούς των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

