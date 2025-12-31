Επίθεση σε σπίτι του Πούτιν: Συντρίμμια drone δείχνει η Μόσχα ως απόδειξη για Ουκρανική εμπλοκή – Αντιδράσεις από Κίεβο και Κάγια Κάλλας (Video)

Ο ρωσικός στρατός επανέλαβε σήμερα τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία επετέθη με drones κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν και δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ένα μη επανδρωμένο ιπτάμενο αντικείμενο που έχει καταρριφθεί κατά την διάρκεια της «επίθεσης», την οποία το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone και έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά την διάρκεια της επίθεσης για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

This footage shows, allegedly, one of the Ukrainian drones shot down while flying toward Putin’s residence, carrying a 6-kilogram high-explosive charge, according to the Russian Ministry of Defense. https://t.co/Lz102unwFs pic.twitter.com/a78ZjpZkNK — Clash Report (@clashreport) December 31, 2025

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα με το Κρεμλίνο την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέρα. Σύμφωνα με την Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Αρχικά, το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και την μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατηγόρησε την Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στην Ρωσία έχουν ως στόχο τον αντιπερισπασμό», προειδοποιεί με ανάρτησή της στο Χ.

Διαβάστε επίσης:

Φινλανδία: Επιθεώρηση πλοίου ύποπτου για την πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσιο καλώδιο στον Κόλπο της Φινλανδίας

Ολλανδία: Τέλος τα πυροτεχνήματα για την προστασία των ζώων

«Δεν θα ανεχτούμε ποτέ τετελεσμένα»: Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Ερντογάν με απειλές