Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά

Σε νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Στο βίντεο διακρίνεται η φωτιά να καίει στο μπαρ ενώ οι θαμώνες διασκεδάζουν. Σε λίγα δευτερόλεπτα εξαπλώνεται, το μπαρ τυλίγεται στις φλόγες και ο κόσμος βγαίνει έξω πανικόβλητος για να σωθεί.

🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une vidéo capture le départ de l'incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s'embrase.



Σύμφωνα με τις εως τώρα πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε σαμπάνιες. Τα διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για 40 νεκρούς και 100 τραυματίες.

«Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ένας σερβιτόρος ανέβηκε στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου. Κρατούσε ένα κερί γενεθλίων, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο ταβάνι, και το ταβάνι πήρε φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά», δήλωσε στο γαλλικό κανάλι BMF επιζών.

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES – Une vidéo montre le tout début de l'incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s'enflamme.

«Έσπαγαν παράθυρα για να σωθούν»

Άλλος περιέγραψε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι είδε ανθρώπους να σπάνε παράθυρα για να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Όπως είπε, είδε περίπου 20 άτομα να προσπαθούν να ξεφύγουν από τον καπνό και τις φλόγες και παρομοίασε αυτό που είδε με ταινία τρόμου καθώς παρακολουθούσε από την απέναντι πλευρά του δρόμου.

«Είμαστε συντετριμμένοι»

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

«Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τις αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ ξέσπασε λόγω έκρηξης και δεν οφείλεται σε επίθεση.

Εξάλλου μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες άλλων χωρών.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.





Θύματα από διάφορες χώρες

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο είπε στο Sky TG24 ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή. Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου όπως λέει Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

Σήμερα το πρωί, ώρες μετά τη φωτιά, πλάνα από τον δρόμο έξω από το μπαρ καταγράφουν την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη, ενώ σκηνές των εγκληματολογικών υπηρεσιών και λευκά παραβάν έχουν στηθεί μπροστά από το μπαρ. Μια αντίθεση στον πανικό και τη σύγχυση που επικρατούσε όταν έφθασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης στο σημείο.

«Τα πρώτη μέλη των ομάδων διάσωσης, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, έφθασαν αντικρίζοντας ένα χαώδες σκηνικό, ένα δραματικό σκηνικό, σε ένα περίπλοκο θέατρο επιχείρησεων», είπε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται στην υπόθεση και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανέφερε πως, σύμφωνα με πληροφορίες της ελβετικής αστυνομίας, περίπου 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, όμως οι αρχές του καντονιού εκτιμούν πως είναι πολύ νωρίς να δοθεί ένας ακριβής απολογισμός.

«Το μπαρ λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια»

Η ανταποκρίτρια του BBC στο Κραν Μοντανά, Silvia Costeloe, ανέφερε ότι «το μπαρ αυτό λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια».

«Είναι ένα μεγάλο μπαρ και δεν είναι πολυτελές όπως τα περισσότερα της περιοχής. Έχει έναν επάνω όροφο με τηλεοράσεις όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στον κάτω όροφο είχε μόνο ένα μεγάλο μπαρ όπου υποθέτω ότι χθες οι άνθρωποι θα χόρευαν και θα έπιναν. Πηγαίνεις εκεί για μπύρες – είναι ένα μπαρ για νέους. Θα ήταν ένα μείγμα νέων, Ελβετών, ανθρώπων που έρχονταν από τις γύρω περιοχές για να γιορτάσουν εδώ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά», πρόσθεσε.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Οι αρχές του Βαλέ έχουν τη βοήθεια του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου της Ζυρίχης.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

🚨#BREAKING Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana.





