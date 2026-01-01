Άμστερνταμ: Παρανάλωμα του πυρός έγινε ιστορική εκκλησία του 1884 πρωτοχρονιάτικα (Video)

Σοβαρές ζημιές υπέστη ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς.

Πρόκειται για τον νεογοτθικό ναό Vondelkerk, που δεσπόζει στην ολλανδική πρωτεύουσα εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια.

BREAKING: Fire engulfs the top of Vondel Church in Central Amsterdam, The Netherlands. pic.twitter.com/1Fuxx1QcAX — World Source News (@Worldsource24) January 1, 2026

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τους εορτασμούς για την έλευση του νέου έτους.

🇳🇱 Shortly after New Year’s, a major fire broke out at Amsterdam’s historic Vondelkerk, with flames engulfing the top of the church.



Built in the late 1800s by architect Pierre Cuypers, the former Catholic church later became a cultural and events venue after closing for worship… pic.twitter.com/8H3QGFnHzl — Europa.com (@europa) January 1, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη φωτιά να εξαπλώνεται με ταχύτητα στο κτίριο, ενώ πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν την καταστροφή και να προστατεύσουν τη δομή του ιστορικού ναού.

Het is nog onduidelijk wanneer de brand in de Vondelkerk geblust is: "Het is een oud pand. Uit 1884 komt het. Het is hout. Monumentaal. Origineel. Heel makkelijk mee te branden"https://t.co/FzRCjz7tQP pic.twitter.com/hK4tBYNM6P — AT5 (@AT5) January 1, 2026

«Είναι ένα παλιό κτίριο. Χρονολογείται από το 1884. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Ιστορικό. Αυθεντικό. Πολύ εύκολο να καεί», ανέφερε χαρακτηριστικά πυροσβέστης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δυνάμεις κατάσβεσης.

