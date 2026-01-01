Άμστερνταμ: Παρανάλωμα του πυρός έγινε ιστορική εκκλησία του 1884 πρωτοχρονιάτικα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρές ζημιές υπέστη ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς.
Πρόκειται για τον νεογοτθικό ναό Vondelkerk, που δεσπόζει στην ολλανδική πρωτεύουσα εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τους εορτασμούς για την έλευση του νέου έτους.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη φωτιά να εξαπλώνεται με ταχύτητα στο κτίριο, ενώ πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν την καταστροφή και να προστατεύσουν τη δομή του ιστορικού ναού.
«Είναι ένα παλιό κτίριο. Χρονολογείται από το 1884. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Ιστορικό. Αυθεντικό. Πολύ εύκολο να καεί», ανέφερε χαρακτηριστικά πυροσβέστης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δυνάμεις κατάσβεσης.
