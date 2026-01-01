search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 15:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 12:47

Άμστερνταμ: Παρανάλωμα του πυρός έγινε ιστορική εκκλησία του 1884 πρωτοχρονιάτικα (Video)

01.01.2026 12:47
amsterdam ekklisia pyrkagia

Σοβαρές ζημιές υπέστη ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς.

Πρόκειται για τον νεογοτθικό ναό Vondelkerk, που δεσπόζει στην ολλανδική πρωτεύουσα εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τους εορτασμούς για την έλευση του νέου έτους.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη φωτιά να εξαπλώνεται με ταχύτητα στο κτίριο, ενώ πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν την καταστροφή και να προστατεύσουν τη δομή του ιστορικού ναού.

«Είναι ένα παλιό κτίριο. Χρονολογείται από το 1884. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Ιστορικό. Αυθεντικό. Πολύ εύκολο να καεί», ανέφερε χαρακτηριστικά πυροσβέστης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δυνάμεις κατάσβεσης.

Διαβάστε επίσης:

Σαουδική Αραβία: Νέο θλιβερό ρεκόρ με 356 εκτελέσεις το 2025

Έκρηξη στην Ελβετία: Για «πολλές δεκάδες» νεκρούς κάνει λόγο η αστυνομία, πάνω από 100 τραυματίες (photos/videos)

Η CIA διαψεύδει την ουκρανική επίθεση με drones στο σπίτι του Πούτιν – Θυμωμένος ο Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

nikos romanos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

kafsonas_2307_1920-1080_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καιρική ανασκόπηση 2025: 9 στους 12 μήνες με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό – Τα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους

ekrixi_elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από «πυροτεχνήματα σφηνωμένα σε σαμπάνιες» η πυρκαγιά – Δεκάδες νεκροί, περισσότεροι από 100 τραυματίες (Videos/ Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

agrotes-mploka-2
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ρίχνει στο... ΚΚΕ αγροτοσυνδικαλιστής που θέλει διάλογο με την κυβέρνηση - Σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, απαντά η Επιτροπή Μπλόκων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 15:18
tileorasi
MEDIA

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

nikos romanos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

1 / 3