Κόρινθος: Ηλικιωμένη νεκρή μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο.
Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
