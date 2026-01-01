search
01.01.2026
01.01.2026 11:06

Κόρινθος: Ηλικιωμένη νεκρή μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

01.01.2026 11:06
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο.

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Καιρός: Από τον πρωτοχρονιάτικο παγετό στη… ζακέτα – Ανατροπή με απότομη άνοδο της θερμοκρασίας, τι λένε οι μετεωρολόγοι

Τα πρωτοχρονιάτικα καρναβάλια της Δυτικής Μακεδονίας με τις αρχαίες ρίζες (Photos)

Πρωτοχρονιά: Η λαμπερή υποδοχή του 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με εντυπωσιακά shows (photos/video)

LIFESTYLE

Γρηγόρης Βαλτινός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Καπουτζίδη – «Σε πήρα για να με συγχαρείς» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Νέο θλιβερό ρεκόρ με 356 εκτελέσεις το 2025

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ακριβότερα από σήμερα τα διόδια σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους – Δείτε τις νέες χρεώσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρώτο μωρό του έτους στα Χανιά

ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Δεκάδες οι νεκροί από την έκρηξη στο Κραν – Μοντανά, εκτιμήσεις για 40 θύματα – Πάνω από 100 τραυματίες (photos/videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη - «Ψάχνουμε στα τυφλά»

