Κόρινθος: Ηλικιωμένη νεκρή μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο.

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο. Επιχειρούν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 1, 2026

