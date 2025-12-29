Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Την τελευταία της πνοή άφησε η ηλικιωμένη γυναίκα που μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, η γυναίκα έφερε σοβαρά εγκαύματα και διασωληνώθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, επί της οδού Επταλόφου, περίπου στις 19:30 χθες και λίγη ώρα αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα από το διαμέρισμα, έναν άνδρα και την ηλικιωμένη σύζυγό του.

Από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας απεγκλωβίστηκαν τρία ανήλικα παιδιά, η μητέρα τους και η γιαγιά τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου ζωής.

