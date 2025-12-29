search
29.12.2025 11:46

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

29.12.2025 11:46
fotia_toumpa

Την τελευταία της πνοή άφησε η ηλικιωμένη γυναίκα που μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, η γυναίκα έφερε σοβαρά εγκαύματα και διασωληνώθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, επί της οδού Επταλόφου, περίπου στις 19:30 χθες και λίγη ώρα αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα από το διαμέρισμα, έναν άνδρα και την ηλικιωμένη σύζυγό του.

Από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας απεγκλωβίστηκαν τρία ανήλικα παιδιά, η μητέρα τους και η γιαγιά τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου ζωής.

agrotes-234-1
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μήνας στα μπλόκα: Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, «πρόθυμους» ψάχνει η κυβέρνηση

filakes_trikalon
ΕΛΛΑΔΑ

Greek Mafia: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος εκτελεστής της ομάδας του «Έντικ» για τη δολοφονία Ζαμπούνη

PUTIN-23489
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο επιχείρησε να πλήξει την οικία του Πούτιν με 91 drones, λέει ο Λαβρόφ – Διαψεύδει ο Ζελένσκι, αντίποινα προαναγγέλλει η Μόσχα

theodorikakos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Rεκόρ πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους το 2025

putin 112- n ew
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν αλλάζει τη νομοθεσία ώστε η Ρωσία να αγνοεί τις αποφάσεις των διεθνών ποινικών δικαστηρίων

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

