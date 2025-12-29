Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την τελευταία της πνοή άφησε η ηλικιωμένη γυναίκα που μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival, η γυναίκα έφερε σοβαρά εγκαύματα και διασωληνώθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Ο σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, επί της οδού Επταλόφου, περίπου στις 19:30 χθες και λίγη ώρα αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο.
Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα από το διαμέρισμα, έναν άνδρα και την ηλικιωμένη σύζυγό του.
Από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας απεγκλωβίστηκαν τρία ανήλικα παιδιά, η μητέρα τους και η γιαγιά τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου ζωής.
Διαβάστε επίσης:
Βρέθηκε πτώμα άνδρα στον Όρμο Φαλήρου
Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε 13χρονο μέσα σε κατάστημα παιχνιδιών για να του πάρει το πορτοφόλι
«Βουτιά» του υδράργυρου στην Κ. Μακεδονία – «Κόλλησε» κάτω από το μηδέν το θερμόμετρο, οι πιο κρύες περιοχές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.