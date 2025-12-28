Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα – Απεγκλωβίστηκε γυναίκα με τρία παιδιά

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων, στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής βρέθηκε στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ απεγκλώβισαν μία γυναίκα με τα τρία παιδιά της που βρισκόταν σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και είχαν κλειστεί σε ένα δωμάτιο για να προστατευθούν.

H πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Επταλόφου και η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 19:35.

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιωνοφόρο. Γύρω στις 21:00 τέθηκε υπό έλεγχο.

