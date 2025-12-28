Θεσσαλονίκη: Οργισμένη ανακοίνωση από τους διανομείς της e-food – Δουλεύουν με 8 μποφόρ

Κραυγή αγωνίας εκπέμπουν οι διανομείς της e-food στη Θεσσαλονίκη καθώς σήμερα στην συμπρωτεύουσα πνέουν άνεμοι 8 μποφόρ καθιστώντας επικίνδυνη την εργασία τους εν μέσω κακοκαιρίας.

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, «πολλοί εργαζόμενοι από το πρωί ενημερώσαμε την εταιρία για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Η εταιρεία για ακόμη μία φορά δεν έδωσε τη παραμικρή σημασία και συνέχισε κανονικά τις διανομές».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι θυελλώδεις άνεμοι «έριξαν δέντρα, κολώνες της ΔΕΗ ενώ γλάστρες και κάδοι πετάγονταν μέσα στους δρόμους».

Οι εργαζόμενοι απευθύνουν κάλεσμα στο υπουργείο να απαγορεύσει τις διανομές σε ακραίες καιρικές συνθήκες ζητώντας του να μπει επιτέλους ένα νομοθετικό πλαίσιο.

«Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους νεκρούς και σακαταμένους συναδέλφους» καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων της e-food του Νομού Θεσσαλονίκης.

