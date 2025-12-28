Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στην Αθηνών-Κορίνθου έξω από τα Μέγαρα – Δύο τραυματίες, τεράστιες ουρές στο ρεύμα προς Αθήνα

Καραμπόλα με την εμπλοκή 6 οχημάτων σημειώθηκε έξω από τα Μέγαρα, στην έξοδο Πάχης.

Το ατύχημα στην Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στο 42,5ο χιλιόμετρο, έχει προκαλέσει τεράστιες ουρές, ενώ ήδη λόγω της επιστροφής των εκδρομέων των Χριστουγέννων υπήρχαν καθυστερήσεις στο εθνικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από την καραμπόλα υπάρχουν και δύο τραυματίες, ενώ στο σημείο έφτασε η Τροχαία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒΑ.

Τα οχήματα που ενεπλάκησαν παραμένουν στην άκρη του δρόμου μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή τους και η καταγραφή του συμβάντος από τις Αρχές.

Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακό πρόβλημα με καθυστερήσεις υπάρχει και στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθώς η μαζική επιστροφή εκδρομέων έξω από τον Μπράλο, έχει σχηματίσει ουρά 3χλμ.

Δείτε τα σημεία που έχει αυξημένη κίνηση ως τις 18:30, στις δύο εθνικές οδούς:

