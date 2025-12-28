Μπλόκα αγροτών: Διακοπή στη κυκλοφορία φορτηγών στον κόμβο του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων

Την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου αποφάσισαν οι αγρότες στον Έβρο.

Η απόφασή του έχει να κάνει με διακοπή στο σημείο της κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές» καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου το πρωί της Τρίτης στο Διδυμότειχο.

Στο νότιο τμήμα του νομού, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση των τρακτέρ στο ΚΤΕΛ Φερών το απόγευμα της Δευτέρας προκειμένου να κατευθυνθούν στη συνέχεια συντονισμένα προς το Τελωνείο των Κήπων για ενίσχυση του υφιστάμενου μπλόκου.

