Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

Απίστευτες εικόνες από τους θυελλώδεις ανέμους κατέγραψε η Θεσσαλονίκη σήμερα.

Οι άνεμοι στη διάρκεια της ημέρας, έφτασαν τα 10 μποφόρ, καθώς το meteo κατέγραψε ρεκόρ έντασης ανέμου σε όλη τη χώρα, στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν άνεμοι που έφτασαν τα 108χλμ/ωρα, ενώ σε Κιλκίς και Χαλκιδική καταγράφηκαν επίσης θυελλώδεις άνεμοι.

Στη Θεσσαλονίκη έγιναν δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις, οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Περπατητές στον Θερμαϊκό κατέγραψαν τα φουρτουνιασμένα νερά, σε μία ασυνήθιστη εικόνα, λόγω της έντασης των φαινομένων.

