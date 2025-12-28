search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.12.2025 19:08

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

28.12.2025 19:08
thessaloniki-kyma

Απίστευτες εικόνες από τους θυελλώδεις ανέμους κατέγραψε η Θεσσαλονίκη σήμερα.

Οι άνεμοι στη διάρκεια της ημέρας, έφτασαν τα 10 μποφόρ, καθώς το meteo κατέγραψε ρεκόρ έντασης ανέμου σε όλη τη χώρα, στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν άνεμοι που έφτασαν τα 108χλμ/ωρα, ενώ σε Κιλκίς και Χαλκιδική καταγράφηκαν επίσης θυελλώδεις άνεμοι.

Στη Θεσσαλονίκη έγιναν δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις, οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Περπατητές στον Θερμαϊκό κατέγραψαν τα φουρτουνιασμένα νερά, σε μία ασυνήθιστη εικόνα, λόγω της έντασης των φαινομένων.

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

bardot
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η κρυμμένη Μπριζίτ Μπαρντό

b_56393_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Το Τεστ» του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:19
1 / 3