Θεσσαλονίκη: Χάος με τους ισχυρούς ανέμους που σαρώνουν την πόλη – Δεκάδες πεσμένα δένδρα καθώς τα μποφόρ αυξάνονται (Video)

Ισχυρός βόρειος άνεμος 6 μποφόρ πνέει στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ με αυξανόμενη ένταση που θα φτάσει τα 7 μποφόρ από βόρεια – βορειοδυτική κατεύθυνση.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν από το πρωί τη Θεσσαλονίκη είχαν ως αποτέλεσμα το ξερίζωμα δένδρου στη διασταύρωση των οδών Βασ. Γεωργίου με Χατζή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως όμως στους δήμους Θεσσαλονίκης, Πυλαίας Χορτιάτη, Θέρμης και Λαγκαδά. Συνεργεία της έχουν επέμβει για να κόψουν πεσμένα δέντρα και να σηκώσουν αντικείμενα που είτε εμποδίζουν είτε είναι επικίνδυνα.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η Πολιτική Προστασία του δήμου Θεσσαλονίκης και τα στελέχη της καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους στους δρόμους της πόλης, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και αντικειμένων.

Σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον δήμο Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 2313317777 και 2313317930.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννινα: Δύο 15χρονες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Τέμπη – Πλακιάς: Νέα μήνυση για το μπάζωμα

Σάμο: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή – Εξετάζεται εάν ανήκει σε αγνοούμενη από το ναυάγιο της 16ης Δεκεμβρίου