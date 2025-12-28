Ιωάννινα: Δύο 15χρονες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Δύο έφηβες δεκαπέντε ετών διακομίσθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Το ένα κορίτσι εντοπίστηκε σε πάρκο της πόλης, ενώ το δεύτερο χρειάστηκε να μεταφερθεί από μπαρ, όπου διασκέδαζε.

Και για τις δύο περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι της Κλινικής ενημέρωσαν τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, η οποία ανέλαβε τη σχετική έρευνα.

Στην πρώτη περίπτωση διαπιστώθηκε, ότι η ανήλικη είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από το σπίτι της, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του πατέρα της από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ο υπεύθυνος καταστήματος διασκέδασης, ο οποίος φέρεται να επέτρεψε την είσοδο και την πώληση αλκοόλ σε ανήλικη, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά της στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης, από τους γονείς της.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες και θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

