ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 14:08
28.12.2025 11:31

Πάτρα: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε τρεις ανήλικους

28.12.2025 11:31
alkool

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας αναμένεται να οδηγηθεί ο υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος για πώληση αλκοόλ σε τρεις ανήλικους.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο προσωρινά υπεύθυνος του υγειονομικού καταστήματος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου, όταν στο πλαίσιο ελέγχων διαπιστώθηκε ότι είχε πωλήσει αλκοολούχα ποτά σε τρία ανήλικα αγόρια, εκ των οποίων τα δύο είναι ηλικίας 16 ετών και το τρίτο 17 ετών.

Θεσσαλονίκη: Βόλτα στο Πανόραμα έκανε ολόκληρο κοπάδι αγριογούρουνων (Video)

Διαψεύδει το μπλόκο των Ευζώνων τη συμμετοχή του στη «σύσκεψη των 18»: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε πανελλαδικά»

Γαύδος: Νέα διάσωση 108 μεταναστών τα ξημερώματα – Επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο

netaniaxou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκιντεόν Λεβί καταρρίπτει μύθους και ψευδαισθήσεις του Νετανιάχου: «Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε κράτος παρία»  

haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: «Τα μπλόκα των αγροτών τα στηρίζει όλη η κοινωνία»

antonis_samaras_phone_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από Σαμαρά

zaporizia_piriniko_ergostasio
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Άρχισαν οι εργασίες επιδιόρθωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό

DENTRO_PTOSI_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χάος με τους ισχυρούς ανέμους που σαρώνουν την πόλη – Δεκάδες πεσμένα δένδρα καθώς τα μποφόρ αυξάνονται (Video)

xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

