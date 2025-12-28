Πάτρα: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε τρεις ανήλικους

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας αναμένεται να οδηγηθεί ο υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος για πώληση αλκοόλ σε τρεις ανήλικους.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο προσωρινά υπεύθυνος του υγειονομικού καταστήματος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου, όταν στο πλαίσιο ελέγχων διαπιστώθηκε ότι είχε πωλήσει αλκοολούχα ποτά σε τρία ανήλικα αγόρια, εκ των οποίων τα δύο είναι ηλικίας 16 ετών και το τρίτο 17 ετών.

