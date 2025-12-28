Γαύδος: Νέα διάσωση 108 μεταναστών τα ξημερώματα – Επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 108 μεταναστών που επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι άνθρωποι αυτοί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Λιβερίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Από εκεί θα οδηγηθούν στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου συνωστίζονται 830 άνθρωποι από παλαιότερες διασώσεις.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο, το Λιμενικό διέσωσε περισσότερους από 130 μετανάστες.

Διαβάστε επίσης:

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν τη Δευτέρα

Διαγράφονται 280.000 αιώνιοι φοιτητές – 35.000 ζήτησαν παράταση σπουδών

Εορταστικό ωράριο: Τελευταία Κυριακή του χρόνου με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ