28.12.2025 09:47

Γαύδος: Νέα διάσωση 108 μεταναστών τα ξημερώματα – Επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο

28.12.2025 09:47
limeniko_new

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 108 μεταναστών που επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι άνθρωποι αυτοί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Λιβερίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Από εκεί θα οδηγηθούν στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου συνωστίζονται 830 άνθρωποι από παλαιότερες διασώσεις.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο, το Λιμενικό διέσωσε περισσότερους από 130 μετανάστες.

