Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν τη Δευτέρα

Αποφασισμένοι να υποδεχτούν τον νέο χρόνο στα μπλόκα δηλώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αμφισβητούν ευθέως τις προθέσεις των συναδέλφων τους από την Επανομή που χθες τους κάλεσαν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση ενώ «δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις σε κανένα από τα αιτήματά τους».

Τη στιγμή που οι τελευταίοι με σημερινές τους δηλώσεις λένε πως δεν λειτουργούν διασπαστικά και πως δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα, μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Αγροτών εκτιμούν πως τα μπλόκα που έριξαν γέφυρες διαλόγου «δεν είναι 18 αλλά ούτε οκτώ».

«Είναι πέντε μπλόκα και τα βάφτισαν…18», επισήμαναν χαρακτηριστικά στο ThessPost μέλη της ΠΕΜ, που τονίζουν ότι στο έγγραφο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα με τα ονόματα των μπλόκων, δεν υπάρχει καμία υπογραφή εκπροσώπου των αγροτικών συλλόγων.

Μάλιστα, δηλώνουν πως μόνο τυχαία δεν είναι η πρόθεσή τους να συναντηθούν με την κυβέρνηση, καθώς όπως αναφέρουν ανάμεσα σε αυτά είναι και μπλόκα που είχαν επιδιώξει και προ εβδομάδων συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση αυτή απορρίφθηκε, τονίζουν, από το γραφείο του πρωθυπουργού παραπέμφθηκαν στον Κωστή Χατζηδάκη ή στον Κώστα Τσιάρα.

Για την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, τα… 18 αυτά μπλόκα «δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν». Διαμηνύουν μάλιστα πως η απόφαση για συνάντηση με την κυβέρνηση – αν ληφθεί – θα ληφθεί συντονισμένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, ήδη προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη, η οποία χρονικά προσδιορίζεται για το επόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικά, θα προτείνουν γενικευμένη κλιμάκωση.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αγρότες θα ανοίξουν σήμερα τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου.

Κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Μάλγαρα, με τους οδηγούς να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριους δρόμους.

Στο τελωνείο Ευζώνων, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σήμερα, Κυριακή, σε δύο τετράωρους αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 και από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.

Στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής, ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά οχήματα διέρχονται κανονικά και στα δύο ρεύματα.

Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, είναι προγραμματισμένο να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι (13.00-14.00).

Στα «δύο» τη Δευτέρα η χώρα

Τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους, με στόχο να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων, ώστε να προσέλθουν στον διάλογο.

Τα τρακτέρ θα μπουν στην πόλη της Λάρισας, καθώς συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου.

Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, παραμονή της πρωτοχρονιάς, οι αγρότες και οι οικογένειές τους θα υποδεχτούν το νέο χρόνο στα μπλόκα.

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Τα αιτήματα των αγροτών

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή.(π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψηςαναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στουςπραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 για κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

