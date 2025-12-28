Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν τη Δευτέρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αποφασισμένοι να υποδεχτούν τον νέο χρόνο στα μπλόκα δηλώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αμφισβητούν ευθέως τις προθέσεις των συναδέλφων τους από την Επανομή που χθες τους κάλεσαν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση ενώ «δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις σε κανένα από τα αιτήματά τους».
Τη στιγμή που οι τελευταίοι με σημερινές τους δηλώσεις λένε πως δεν λειτουργούν διασπαστικά και πως δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα, μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Αγροτών εκτιμούν πως τα μπλόκα που έριξαν γέφυρες διαλόγου «δεν είναι 18 αλλά ούτε οκτώ».
«Είναι πέντε μπλόκα και τα βάφτισαν…18», επισήμαναν χαρακτηριστικά στο ThessPost μέλη της ΠΕΜ, που τονίζουν ότι στο έγγραφο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα με τα ονόματα των μπλόκων, δεν υπάρχει καμία υπογραφή εκπροσώπου των αγροτικών συλλόγων.
Μάλιστα, δηλώνουν πως μόνο τυχαία δεν είναι η πρόθεσή τους να συναντηθούν με την κυβέρνηση, καθώς όπως αναφέρουν ανάμεσα σε αυτά είναι και μπλόκα που είχαν επιδιώξει και προ εβδομάδων συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση αυτή απορρίφθηκε, τονίζουν, από το γραφείο του πρωθυπουργού παραπέμφθηκαν στον Κωστή Χατζηδάκη ή στον Κώστα Τσιάρα.
Για την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, τα… 18 αυτά μπλόκα «δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν». Διαμηνύουν μάλιστα πως η απόφαση για συνάντηση με την κυβέρνηση – αν ληφθεί – θα ληφθεί συντονισμένα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, ήδη προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη, η οποία χρονικά προσδιορίζεται για το επόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικά, θα προτείνουν γενικευμένη κλιμάκωση.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αγρότες θα ανοίξουν σήμερα τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου.
Κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Μάλγαρα, με τους οδηγούς να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριους δρόμους.
Στο τελωνείο Ευζώνων, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σήμερα, Κυριακή, σε δύο τετράωρους αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 και από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.
Στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής, ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά οχήματα διέρχονται κανονικά και στα δύο ρεύματα.
Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, είναι προγραμματισμένο να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι (13.00-14.00).
Τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους, με στόχο να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων, ώστε να προσέλθουν στον διάλογο.
Τα τρακτέρ θα μπουν στην πόλη της Λάρισας, καθώς συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου.
Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, παραμονή της πρωτοχρονιάς, οι αγρότες και οι οικογένειές τους θα υποδεχτούν το νέο χρόνο στα μπλόκα.
Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.
Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 για κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.
