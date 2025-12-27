Θεσσαλονίκη: Αγρότες από 18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση – «Ναι» στον διάλογο υπό προϋποθέσεις

Μήνυμα προς την κυβέρνηση πως είναι ανοιχτοί στον «ουσιαστικό» διάλογο «για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», υπό προϋποθέσεις, έστειλαν από την Επανομή Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι από 18 μπλόκα αγροτών από όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το voria.gr, μετά τη συνάντηση, που είχαν νωρίτερα σήμερα, οι εκπρόσωποι από τα Κερδύλλια Σερρών, τη Δράμα, τα Πράσινα Φανάρια, τον Έβρο, το Νησέλι Ημαθίας, τη Σκύδρα Πέλλας, τη Χαλκηδόνα, τις Μικροθήβες κ.ά. έκαναν άνοιγμα στους εκπροσώπους άλλων, μεγάλων μπλόκων, να συμπορευτούν και να προσέλθουν από κοινού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από τη συνάντηση απουσίαζαν τα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65 στην Καρδίτσα, του Προμαχώνα Σερρών, των Μαλγάρων.

«Η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μια ολόκληρης Ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών είναι πως επιβάλλεται η άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση. Διαφάνηκε επίσης και η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Μακριά λοιπόν από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο – ουσιαστικό – και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν.

«Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Κάλεσμα λοιπόν και των υπολοίπων συναδέλφων για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», καταλήγουν οι εκπρόσωποι των 18 μπλόκων.

