Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σε εξέλιξη η ανάσυρση των ορειβατών από τα 2.000 μέτρα – Στο νοσοκομείο Ιτέας η πρώτη σορός

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών που εντοπίστηκαν νεκροί, σχεδόν αγκαλιασμένοι, μέσα στο χιόνι στα Βαρδούσια Όρη, το απόγευμα της Παρασκευής.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες που προσπαθούν να ανασύρουν και τις τέσσερις σορούς πριν πέσει το σκοτάδι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η σορός ενός εκ των ορειβατών έχει ήδη παραληφθεί από το ελικόπτερο Super Puma που συμμετέχει στην επιχείρηση η οποία πραγματοποιείται στα 2.000 μέτρα. Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ιτέας από όπου στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Ρίο για νεκροτομή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Αργά το απόγευμα, τα ίχνη τους χάθηκαν. Φίλος τους, που τελικά δεν τους ακολούθησε στην εκδρομή, ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με πολύ χιόνι, παρά τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με πολύ χιόνι. Οι διασώστες τούς βρήκαν χθες το απόγευμα σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτω από το χιόνι. Εντοπίστηκαν λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες

Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Θ.Κ, έμπειρος ορειβάτης με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε πολλές δύσκολες αναβάσεις στο παρελθόν, ενώ ήταν γνωστός στον κύκλο των ορειβατών για την εμπειρία του και τις διαδρομές που είχε καταφέρει να ολοκληρώσει.

Το δεύτερο θύμα, ο Γ.Δ. είναι ο άνθρωπος που είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και είχε προσκαλέσει τους άλλους δύο για πεζοπορία.

Το τρίτο πρόσωπο, ο Κ.Π., εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Φέρεται να έχει λατρεία στα extreme sport και μάλιστα είχε και κανάλι στο youtube.

Το τέταρτο πρόσωπο, ήταν η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. με καταγωγή από χωριό του δήμου Τρικκαίων.

Τσίγκας: Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες – Πιθανή η απώλεια προσανατολισμού

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», τα πρώτα στοιχεία της έρευνες δείχνουν πως «αποπροσανατολίστηκαν».

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν»,τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το έαν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».

