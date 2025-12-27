search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:38
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 15:58

Ρέθυμνο: Συνελήφθη γυναίκα που πούλησε αλκοολ σε ανήλικους

27.12.2025 15:58
astynomia new

Συνελήφθη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανήλικων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ στο Ρέθυμνο.

Η σύλληψη έγινε χθες κατά τις νυχτερινές ώρες από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και πρόκειται για 24χρονη, ενώ παράλληλα σχηματίσθηκε δικογραφία και για 51χρονο ημεδαπό με την ίδια κατηγορία.

Στο πλαίσιο των δράσεων της διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ρέθυμνο, όπου διαπιστώθηκε ότι, είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερεις ανήλικους και συνελήφθη η συγκεκριμένη γυναίκα που ήταν η προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

