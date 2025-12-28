Καιρός σήμερα: Κρύο και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Πρωτοχρονιά

Ισχυρούς έως θυελλώδεις βορειοδυτικούς ανέμους και έντονο κρύο, κυρίως στην αίσθηση, φέρνει ο καιρός σήμερα, με τους μετεωρολόγους να εφιστούν την προσοχή σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και των Σποράδων.

Σε αναρτήσεις του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει για σήμερα πολύ ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Σποράδες, οι οποίοι θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ.

⚠️Πολύ ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) και τις Σποράδες οι οποίοι θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ την Κυριακή.

⚠️Η προσοχή μας δεν στρέφεται μόνο στη… μπουγάδα, αλλά στα δέντρα , τις διαφημιστικές πινακίδες τις βάρκες… pic.twitter.com/YSThMBgtES — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 27, 2025

Το «μαζεμένο» σενάριο της Πρωτοχρονιάς

Αναφερόμενος στην εξέλιξη του καιρού για την Πρωτοχρονιά, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF και ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και «μαζεμένο» σενάριο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο κύριος όγκος της ψυχρής αέριας μάζας παραμένει ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας να βρίσκεται σε οριακή επιρροή. Τα φαινόμενα, σε αυτή την περίπτωση, είναι περιορισμένα και αφορούν κυρίως το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν μεν χειμωνιάτικες, χωρίς όμως έντονη ψυχρή εισβολή ή εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά.

Αντίθετα, το GFS επιμένει σε ένα πιο «βαρύ» και επιθετικό σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Σε αυτή την εκδοχή, ευνοούνται πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, κυρίως για τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Όπως τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς, πρόκειται για ένα σενάριο πιο ακραίο και περισσότερο απομονωμένο σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Συμπερασματικά, αυτή τη στιγμή η «ζυγαριά» φαίνεται να γέρνει προς τη λύση ECMWF–ICON, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αγνοηθεί το GFS. Όπως επισημαίνει, θα χρειαστούν ακόμη δύο με τρεις ημέρες ώστε να υπάρξει πιο ασφαλής και επιχειρησιακή εκτίμηση για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς.

🎯ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

✅Το ECMWF και το ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και «μαζεμένο» σενάριο για την αλλαγή του χρόνου. Και τα δύο μοντέλα κρατούν τον κύριο όγκο της ψυχρής αέριας μάζας ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να παραμένουν κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και… pic.twitter.com/pnK26K5gQu — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 27, 2025

Προειδοποίηση Αρναούτογλου

Για θυελλώδεις ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλή αισθητή θερμοκρασία προειδοποιεί και ο Σάκης Αρναούτογλου, κυρίως για σήμερα Κυριακή και κατά διαστήματα για αύριο Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου. Αυξημένη προσοχή απαιτείται σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, από τις πρωινές ώρες της Κυριακής οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με το πιο δύσκολο χρονικό διάστημα να εκτείνεται από τις 10:00 έως αργά το βράδυ, γύρω στις 22:00–23:00. Οι ριπές αναμένεται να φτάσουν τα 9 έως 10 μποφόρ και πρόσκαιρα ακόμη και τα 11, κυρίως σε εκτεθειμένες περιοχές, ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσεων κλαδιών, αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων.

Αν και οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν κοντά στους 12 βαθμούς Κελσίου, ο ισχυρός άνεμος θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία που θα γίνεται αντιληπτή. Όπως σημειώνει, το μεσημέρι η αισθητή θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 7 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες θα πλησιάζει ακόμη και το μηδέν.

Τη Δευτέρα οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το κρύο να διατηρείται κυρίως λόγω της έντασης του ανέμου. Για τον λόγο αυτό, τόσο η Κυριακή όσο και η Δευτέρα απαιτούν αυξημένη προσοχή, με συστάσεις για ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και αυλές, περιορισμό μετακινήσεων σε εκτεθειμένες περιοχές και κατάλληλη ένδυση, καθώς το κρύο θα είναι ιδιαίτερα «τσουχτερό» σε σχέση με τις ενδείξεις του θερμομέτρου.

Ο καιρός αναλυτικά

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, και την Κρήτη. Aπό το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη κατά τόπους θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 που γρήγορα θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στο Θερμαϊκό τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Πελοπόννησο. Από το απόγευμα στην περιοχή της Σκύρου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθεί ασθενής βροχή.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειους και θα ενισχυθούν σε 4 με 6, στα βόρεια 5 με 7 και στις Σποράδες 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους 5 με 6.μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 12 με 14, στα δυτικά τους 14 με 16 στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 15 με 17 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη

Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, βαθμιαία στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και από το βράδυ στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας, τη βόρεια Εύβοια και τις Σποράδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα βόρεια και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

