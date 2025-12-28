Σοκ στη Μεσσήνη: Νεκρός 38χρονος δημοτικός σύμβουλος – Φέρεται να απαγχονίστηκε

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινότητα της Μεσσήνης ο θάνατος του 38χρονου Γιάννη Διονυσόπουλου, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος σε ελαιόδεντρο σε κτήμα στην περιοχή «Χαλιάδες» στο Πεταλίδι, μία ημέρα μετά τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με το messinialive.gr, ο 38χρονος αναζητούνταν από το μεσημέρι και εντοπίστηκε περίπου στις 20:20 από συγγενικά του πρόσωπα. Η αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Γιάννης Διονυσόπουλος ήταν ενεργός δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

Ivan Greko: Συνελήφθη με κλεμμένο όχημα ο γνωστός τράπερ

«Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου για ακραία καιρικά φαινόμενα στην Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή – Οι ώρες υψηλού κινδύνου

Απεργία ηθοποιών: Συγκέντρωση του ΣΕΗ στο κέντρο της Αθήνας για συλλογικές συμβάσεις