Σοκ στη Μεσσήνη: Νεκρός 38χρονος δημοτικός σύμβουλος – Φέρεται να απαγχονίστηκε

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινότητα της Μεσσήνης ο θάνατος του 38χρονου Γιάννη Διονυσόπουλου, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος σε ελαιόδεντρο σε κτήμα στην περιοχή «Χαλιάδες» στο Πεταλίδι, μία ημέρα μετά τα Χριστούγεννα.
Σύμφωνα με το messinialive.gr, ο 38χρονος αναζητούνταν από το μεσημέρι και εντοπίστηκε περίπου στις 20:20 από συγγενικά του πρόσωπα. Η αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Ο Γιάννης Διονυσόπουλος ήταν ενεργός δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.
