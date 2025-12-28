search
28.12.2025 00:27

Σοκ στη Μεσσήνη: Νεκρός 38χρονος δημοτικός σύμβουλος – Φέρεται να απαγχονίστηκε

28.12.2025 00:27
ekab new

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινότητα της Μεσσήνης ο θάνατος του 38χρονου Γιάννη Διονυσόπουλου, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος σε ελαιόδεντρο σε κτήμα στην περιοχή «Χαλιάδες» στο Πεταλίδι, μία ημέρα μετά τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με το messinialive.gr, ο 38χρονος αναζητούνταν από το μεσημέρι και εντοπίστηκε περίπου στις 20:20 από συγγενικά του πρόσωπα. Η αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Γιάννης Διονυσόπουλος ήταν ενεργός δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από μπαλκόνι

xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ivan Greko: Ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος – Παραπέφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα στο αυτόφωρο

xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

