Απεργία ηθοποιών: Συγκέντρωση του ΣΕΗ στο κέντρο της Αθήνας για συλλογικές συμβάσεις

Στους δρόμους κατέβηκαν, το βράδυ του Σαββάτου (27/12), οι άνθρωποι του Πολιτισμού, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης 24ωρης κινητοποίησης που εξήγγειλε ο κλάδος. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) πραγματοποίησε μαζική απεργία και συγκέντρωση, στις 7:30 μ.μ., στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, διεκδικώντας την κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η εν λόγω απεργία αποτελεί μια κίνηση κλιμάκωσης του αγώνα τους, με την καρδιά της Αθήνας να γεμίζει από εργαζόμενους του θεάματος που ζητούν άμεσα λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα του χώρου.

Οι ηθοποιοί προχώρησαν στη σημερινή 24ωρη απεργία προκειμένου να ασκήσουν πίεση για το βασικό τους αίτημα, που δεν είναι άλλο από την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η συμμετοχή των καλλιτεχνών στη συγκέντρωση του κέντρου υπήρξε δυναμική, με το ΣΕΗ να ηγείται μιας προσπάθειας που βρίσκει ευρεία αποδοχή στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Την απεργία στηρίζουν έμπρακτα όλα τα σωματεία εργαζομένων στον χώρο του θεάτρου, καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), δημιουργώντας ένα αρραγές μέτωπο διεκδίκησης.

Από την πλευρά του, το ΣΕΗ αναφέρει: «Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Τα θέατρα έμειναν κλειστά, γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία. Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων. Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις. Δεν υποχωρούμε».

Επίσης, τονίζεται το εξής: «Απαιτούμε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο, μισθό 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις, ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις και πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη».

Παρά το κλίμα των κινητοποιήσεων, η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝΘΕΠΑ) τοποθετήθηκε για τη σημερινή βραδιά, δίνοντας μια διαφορετική εικόνα για τη λειτουργία των σκηνών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «το 70% των παραστάσεων γίνεται κανονικά».

Ο αγώνας των ηθοποιών παραμένει σε εξέλιξη, με τον κλάδο να δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του μέχρι την τελική ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Διαβάστε επίσης:

«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων – Ουρές χιλιομέτρων στην Λαμίας – Αθηνών (Video)

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ-καρέ η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των 4 θυμάτων (Video)