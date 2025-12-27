«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων – Ουρές χιλιομέτρων στην Λαμίας – Αθηνών (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν οδηγοί και επιβάτες στην Εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, καθώς η κίνηση ήταν στο «κόκκινο».
Σύμφωνα με το lamiareport, ο «γολγοθάς» των εκδρομέων ήταν κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας.
Ουρές χιλιομέτρων και στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου που ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.
Διαβάστε επίσης:
Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα
Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ-καρέ η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των 4 θυμάτων (Video)
Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.