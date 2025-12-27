«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων – Ουρές χιλιομέτρων στην Λαμίας – Αθηνών (Video)

Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν οδηγοί και επιβάτες στην Εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, καθώς η κίνηση ήταν στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με το lamiareport, ο «γολγοθάς» των εκδρομέων ήταν κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας.

Ουρές χιλιομέτρων και στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου που ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.

