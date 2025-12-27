search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 21:48

«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων – Ουρές χιλιομέτρων στην Λαμίας – Αθηνών (Video)

27.12.2025 21:48
kifisos-kinisi

Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν οδηγοί και επιβάτες στην Εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, καθώς η κίνηση ήταν στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με το lamiareport, ο «γολγοθάς» των εκδρομέων ήταν κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας.

Ουρές χιλιομέτρων και στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου που ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης:

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ-καρέ η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των 4 θυμάτων (Video)

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ivan Greko: Ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος – Παραπέφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα στο αυτόφωρο

svitailo
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία στερήθηκα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:03
xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

1 / 3