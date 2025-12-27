search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:30
ΕΛΛΑΔΑ

27.12.2025 20:16

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ-καρέ η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των 4 θυμάτων (Video) 

27.12.2025 20:16
Κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) η γιγαντιαία επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους, καθώς τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα.

Το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί ήταν εξαιρετικά δύσβατο λίγο πριν την κορυφή Κόρακας, μια περιοχή με απότομες και κάθετες πλαγιές και η επιχείρηση έγινε με αργούς ρυθμούς και συνεχείς επαναξιολογήσεις, ανάλογα με τις καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες.

Μόλις προσέγγισαν τα συνεργεία στο σημείο, στη συνέχεια με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μεταφέρθηκαν οι σοροί των 4 άτυχων ορειβατών από τη Φωκίδα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:

