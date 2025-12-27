Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/12) στην Καλαμαριά.

Όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, διασώστες και ιατρός ανταποκρίθηκαν στις 9:30 σε σοβαρό περιστατικό πτώσης από ύψος, άνδρα 67 ετών εν ώρα εργασίας.

Για την διάσωση του τραυματία εφαρμόστηκε ακινητοποίηση και αναζωογόνηση σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο και αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν Ιατρό ΕΚΑΒ.

