Πάτρα: Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο – Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/12) στην Πάτρα, όταν ένας οδηγός Ι.Χ. συγκρούστηκε στο πίσω μέρος απορριματοφόρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί εργαζόμενος της καθαριότητας.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 8:00 το πρωί, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος αργότερα διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Παράλληλα, η οδός Κορίνθου, όπου σημειώθηκε το τροχαίο, παρέμενε κλειστή.

Επί τόπου έσπευσε και η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.

