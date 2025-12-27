Πάτρα: Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο – Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/12) στην Πάτρα, όταν ένας οδηγός Ι.Χ. συγκρούστηκε στο πίσω μέρος απορριματοφόρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί εργαζόμενος της καθαριότητας.
Σύμφωνα με το tempo24.gr, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 8:00 το πρωί, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος αργότερα διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.
Παράλληλα, η οδός Κορίνθου, όπου σημειώθηκε το τροχαίο, παρέμενε κλειστή.
Επί τόπου έσπευσε και η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.
