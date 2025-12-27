search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 20:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 18:29

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

27.12.2025 18:29
axiro1 (1)

Με μια μπάλα με άχυρο και κοπριά μπροστά από το γραφείο του Βουλευτή Ν.Δ. Φλώρινας, Σταύρου Παπασωτηρίου, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Δυτικής Μακεδονίας διαμαρτυρήθηκαν για την επίλυση των προβλημάτων τους, δείχνοντας με αυτόν το τρόπο, όπως είπαν, την απόφαση τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Επισημαίνουν, δε, ότι μετά τον νέο χρόνο θα σκληραίνουν τη στάση τους ζητώντας εκ των προτέρων την κατανόηση των πολιτών.

Μετά το συμβολικό αποκλεισμό του γραφείου του βουλευτή πραγματοποίησαν πορεία μηχανοκίνητη με τα αγροτικά οχήματα τους στο τελωνείο Νίκης στη Φλώρινα, αποκλείοντας το τελωνείο για μια ώρα για τα φορτηγά που μεταφέρουν λιγνίτη στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:56
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

1 / 3