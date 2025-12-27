Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

Τραγωδία στην Κατούνα Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, χθες το μεσημέρι βρέθηκε στο σπίτι του απαγχονισμένος ένας κάτοικος του χωριού.

Ειδικότερα, οι πρώτες πληροφορίες του agriniopress.gr, κάνουν λόγο για 59χρονο άνδρα που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού όπου ζούσε μόνος, μετά τον θάνατο της μητέρας του πριν από έναν χρόνο.

Οι γείτονες μιλούν για έναν μοναχικό άνθρωπο που ήταν διαζευγμένος με ένα παιδί, που μάλιστα μετά τον θάνατο της μητέρας του, είχε κλειστεί ακόμη περισσότερο στον εαυτό του. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες δεν είχε δώσει σημάδια ζωής το τελευταίο 24ωρο.

Έρευνα για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας.

