Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

Λάδι στη φωτιά πέφτει στην κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες με τους τελευταίους να καταγγέλουν κυβερνητικές μεθοδεύσεις οικονομικού χαρακτήρα ενάντια στους συνδικαλιστές των μπλόκων προκειμένου να φύγουν από τους δρόμους.

Συγκεκριμένα, τονίζεται πως η κυβέρνηση μέσω της ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί φορολογικά εργαλεία προκειμένου να πιεστούν συγκεκριμένοι αγρότες και να αποτραπεί η συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση Μπότα, μέλους του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, του οποίου οι λογαριασμοί δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για παράνομες εισπράξεις αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αγρότης που μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα αντιλήφθηκε ότι ο λογαριασμός του έχει δεσμευτεί -παρά το ότι έχει ελεγχθεί και έχει πάρει και τις τελευταίες επιδοτήσεις στις 17 Δεκεμβρίου-, καταγγέλλει ότι εντελώς ξαφνικά βρέθηκε χωρίς ούτε ένα ευρώ.

«Αυτο που συμβαίνει ξεπερνάει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, από τη μία είχαμε τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και να αλωνίζει τους λογαριασμούς μας, τώρα μπαίνει η ΑΑΔΕ και τους σκουπίζει εντελώς. Οι πληρωμές των επιδοτήσεων είχαν γίνει καθυστερημένα, γι’ αυτό άλλωστε είμασταν στον δρόμο και φωνάζαμε, γιατί τριπλοελέχθηκαν, λόγω και της επέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να πάρουν οι πραγματικοί δικαιούχοι τα χρήματα.

Ένας από αυτούς που ελέγχθηκα και πληρώθηκα, ήμουν κι εγώ και οι πληρωμές που περίμενα έστω και καθυστερημένα, έγιναν, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου που έγινε η τελευταία πληρωμή, πληρώθηκα σωστά. Κι ερχόμαστε τώρα δεύτερη μέρα μετά τα Χριστούγεννα, κι ανακαλύπτω εντελώς τυχαία, χωρίς καμία προειδοποίηση, ότι οι λογαριασμοί μου έχουνε δεσμευτεί. Οι λογαριασμοί μου είναι δεμένοι, έχω δεμένα χέρια, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κινηθώ και δεν ξέρω τον λόγο. Αν κάπου έχω σφάλει, εάν έχει κάποιο κώλυμα η δήλωσή μου, εδώ και τώρα να γίνει έλεγχος, να τιμωρηθώ, να γίνει ό,τι είναι να γίνει, και να προχωρήσει η δουλειά. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο, το καταγγέλλω, η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας», ανέφερε.

Η ανακοίνωση των 18 μπλόκων

Παράλληλα, εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στην Επανομή Θεσσαλονίκης, ζητώντας την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση που επικρατεί αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τον αγροτικό κόσμο, αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Τονίζουν την ανάγκη άμεσων λύσεων σε προβλήματα που έχουν ήδη τεθεί ενώπιον της κυβέρνησης.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο- ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες– συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

