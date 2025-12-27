search
ΕΛΛΑΔΑ

27.12.2025 23:20

«Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου για ακραία καιρικά φαινόμενα στην Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή – Οι ώρες υψηλού κινδύνου

27.12.2025 23:20
kakokairia vroxi thessaloniki – new

Σε κατάσταση συναγερμού θέτει τη βόρεια Ελλάδα ο έμπειρος προγνώστης καιρού, Σάκης Αρναούτογλου, προειδοποιώντας για ακραία καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν τη Θεσσαλονίκη και γειτονικούς νομούς τις επόμενες ώρες.

Ειδικότερα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάκης Αρναούτογλου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για σφοδρούς ανέμους που θα αγγίξουν επίπεδα θύελλας, αλλά και για ιδιαίτερα χαμηλές αισθητές θερμοκρασίες την Κυριακή (28/12) και τη Δευτέρα (29/12).

Πάντως, σύμφωνα με την ανάλυση, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, οι Σέρρες και η Χαλκιδική, με τις ριπές του ανέμου να αναμένονται επικίνδυνες για πεζούς και οδηγούς.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει πως η κατάσταση θα επιδεινωθεί ραγδαία από το πρωί της Κυριακής (28/12). Η προειδοποίηση είναι σαφής και αφορά στην ασφάλεια των πολιτών σε εκτεθειμένα σημεία. Μάλιστα, ο προγνώστης καιρού έγραψε: «ΠΡΟΣΟΧΗ! Σφοδροί άνεμοι σε επίπεδα θύελλας και έντονο κρύο στην αίσθηση κυρίως την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 28/29 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι ώρες υψηλού κινδύνου

Το πιο κρίσιμο διάστημα για την Κυριακή εντοπίζεται μεταξύ 10:00 και 23:00. Κατά τις ώρες αυτές, οι ριπές του ανέμου θα είναι εξαιρετικά βίαιες, φτάνοντας τα 9 με 10, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 11 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες, εκτεθειμένα σημεία του οδικού δικτύου, μετακινήσεις με ψηλά οχήματα, λόγω της δυσκολίας στην οδήγηση και περιοχές με δέντρα και πινακίδες, λόγω αυξημένου κινδύνου πτώσεων αντικειμένων.

Παρά το γεγονός ότι το θερμόμετρο θα δείχνει περίπου 12 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, η πραγματική αίσθηση του κρύου θα είναι πολύ διαφορετική. Ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί πως η αισθητή θερμοκρασία θα είναι σημαντικά χαμηλότερη λόγω της έντασης των ανέμων.

«Η θερμοκρασία θα είναι μεν γύρω στους 12 βαθμύς και, σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο, η αισθητή θερμοκρασία θα είναι αρκετά πιο χαμηλή το πολύ στους 7 το μεσημερι, και κοντά στο 0 το πρωί και το βράδυ», επεσήμανε ο προγνώστης.

Ακόμα, η κατάσταση θα παραμείνει δύσκολη και τη Δευτέρα (29/12), με τους ανέμους να διατηρούν την ισχύ τους σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο κίνδυνος πτώσεων κλαδιών παραμένει αυξημένος, ειδικά για τα δέντρα που θα έχουν ήδη καταπονηθεί από την προηγούμενη ημέρα.

Οδηγίες προστασίας και η επόμενη ενημέρωση

Κλείνοντας την ενημέρωσή του, ο Σάκης Αρναούτογλου προέτρεψε τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, γράφοντας: «Συμπερασματικά, Κυριακή και Δευτέρα θέλουν προσοχή στους ανέμους.

«Ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, περιορίστε μετακινήσεις σε εκτεθειμένα σημεία και ντυθείτε καλά, γιατί ο αέρας θα κάνει το κρύο πιο “τσουχτερό” από αυτό που δείχνει το θερμόμετρο», σημείωσε ο ίδιος.

