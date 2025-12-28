Διαψεύδει το μπλόκο των Ευζώνων τη συμμετοχή του στη «σύσκεψη των 18»: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε πανελλαδικά»

Διαψεύδει το μπλόκο του τελωνείου Ευζώνων τη συμμετοχή του στη σύσκεψη των «18 μπλόκων» που έγινε χθες στην Επανομή Θεσσαλονίκης, ζητώντας διάλογο, υπό προϋποθέσεις, με την κυβέρνηση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Συντονιστική των αγροτών υπογραμμίζει πως οι αποφάσεις λαμβάνονται πανελλαδικά και καλεί όποιους εμφανίστηκαν στη σύσκεψη «να πηγαίνουν με το δικό τους όνομα και όχι με το όνομα του Τελωνείου».

Η ανακοίνωση, σύμφωνα με το thesspost.gr, αναφέρει:

«Σήμερα 28.12.2025 ήθελα να τονίσω ότι το μπλόκο του τελωνείου Ευζώνων είναι σταθερό στις αποφάσεις του και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να το βάζει στο στόμα του όποιος θέλει να πάει σε καλεσματα ή συναντήσεις θα πηγαίνει με το δικό του όνομα και όχι με το όνομα του τελωνείου Ευζώνων. Εμείς είμαστε εδώ δεν πάμε σε καμία συνάντηση, όπως αναφέρθηκε στους 18 στους 20 και πάει λέγοντας. Το τονίζω ότι το μπλόκο τον Ευζώνων είναι σύσσωμο και ενωμένο με όλη την Ελλάδα. Τις αποφάσεις μας τις παίρνουμε πανελλαδικά και όχι απομονωμένα όπως κάνουν μερικοί.

Σας ευχαριστώ

Χρόνια πολλά

Καλή χρονιά».

