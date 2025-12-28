search
28.12.2025 08:20

Εορταστικό ωράριο: Τελευταία Κυριακή του χρόνου με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

28.12.2025 08:20
ermou

Ανοιχτά θα παραμείνουν σήμερα, τελευταία Κυριακή του έτους, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ για τους καταναλωτές που κάνουν τα τελευταία τους ψώνια πριν την Πρωτοχρονιά.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία για σήμερα Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

