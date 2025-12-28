Θεσσαλονίκη: Βόλτα στο Πανόραμα έκανε ολόκληρο κοπάδι αγριογούρουνων (Video)

Συνεχίζεται το κλασσικό φαινόμενο της εμφάνισης αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, με τα άγρια ζώα να κάνουν πλέον αισθητή την παρουσία τους ακόμη και σε μεγάλες αγέλες μέσα σε γειτονιές.

Αυτή τη φορά, το σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Πανόραμα, όπου αγέλη περίπου 20 αγριογούρουνων καταγράφηκε να κινείται στους δρόμους της περιοχής κατά τις νυχτερινές ώρες, πολύ κοντά σε σπίτια.

Το βίντεο τραβήχτηκε από περαστικό και αναρτήθηκε στη σελίδα «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στον Δεκέμβριο αγριογούρουνο είχε εμφανιστεί και στον Εύοσμο, προκαλώντας αναστάτωση στη δυτική Θεσσαλονίκη. Το ζώο είχε εντοπιστεί στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από αστυνομικούς.

Αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον Νοέμβριο, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στην Άνω Τούμπα, όπου αγριογούρουνα κινήθηκαν πάλι μέσα στη νύχτα σε κατοικημένη περιοχή, πιθανότατα αναζητώντας τροφή.

Διαβάστε επίσης:

Διαψεύδει το μπλόκο των Ευζώνων τη συμμετοχή του στη «σύσκεψη των 18»: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε πανελλαδικά»

Γαύδος: Νέα διάσωση 108 μεταναστών τα ξημερώματα – Επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν τη Δευτέρα